16-åring siktet for drapsforsøk: - Fornærmede har det etter forholdene greit

– Dette er et drapsforsøk mellom to ungdommer. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund til RA under politiets pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag ettermiddag.

Mandag kveld rundt klokken 20.00 fikk politiet melding om en 16 år gammel gutt som var utsatt for vold utenfor hjemmet sitt.

Ristesund ønsker ikke å si noe om hvor i Stavanger eller hvilken bydel hendelsen skjedde.

– Politiet rykket ut til legevakten, der fornærmede var, sier politiadvokaten i en pressemelding.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på fornærmedes helsesituasjon.

Noen timer senere ble den siktede 16-åringen pågrepet. Ristesund vil ikke kommentere pågripelsen ytterligere.

Tirsdag satt den siktede gutten på politihuset i Stavanger, hvor Barnevernsvakten bistår politiet. Barnevernsvakten bistår på grunn av siktedes alder.

– Vi har foretatt avhør av fornærmede, siktede og vitneavhør. Det er også gjort beslag i saken. Vi kom godt i gang med etterforskningen i går kveld, og har arbeidet gjennom natten. Vi fortsetter etterforskningen i dag, sier politiadvokaten.

Politiet vil ikke si noe om relasjonen mellom siktede og fornærmede.

Politiet er svært sparsommelige med å gi ut opplysninger i saken.

Forsvarer: – Erkjenner ikke straffskyld

Politiet har ikke tatt stilling til om gutten skal framstilles for varetektsfengsling. Forsvarer Knut Lerum tviler på at det skjer.

– Jeg antar at han ikke skal framstilles for varetektsfengsling. Det skal mye til for at politiet tar i bruk det tvangsmiddelet, sier Lerum til RA.

Lerum har også snakket med den siktede 16-åringen.

– Jeg har snakket med ham, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt eller hva han har sagt i avhør. Men han erkjenner ikke straffskyld, sier Lerum.

– Har det greit etter forholdene

Elisabeth Fjeld er bistandsadvokat for fornærmede.

– Jeg har snakket med fornærmede. Etter forholdene står det greit til med han. Foresatte er varslet. De er selvfølgelig preget av situasjonen. Mer detaljer ønsker jeg ikke å gi nå. Dette er en alvorlig hendelse, sier Fjeld til RA.

Tre mobiltelefoner beslaglagt

Politiet har beslaglagt tre mobiltelefoner. Politiadvokat Ristesund vil ikke kommentere om politiet har beslaglagt våpen eller selve beslaget ytterligere.

– Vi har gjort undersøkelser på åstedet. Politiet skal gå igjennom mobiltelefonene som er beslaglagt. Vi undersøker også om det er vitner. Politiet gjør også en rundspørring i det aktuelle området, forteller Ristesund.