Nå skal det bygges nye discgolfbaner i Stavanger

Antall discgolfspillere og -klubber øker stadig, både i Norge og internasjonalt, og det spilles på alle nivåer.

– Jeg tror årsaken til den store veksten er at dette er en sport for alle aldersgrupper. Man trenger ikke de store fysiske forutsetningene, og for eksempel kan besteforeldre ta med barnebarn og ha det gøy sammen med dem. I tillegg konkurreres det på høyt nivå, sier Trond Olav Tangen, eier i Lysebotn Disc Golf.

Anlegget innerst i Lysefjorden er en 18 hulls bane, og åpnet i juni 2022. Den driftes ved at de som vil spille bruker appen Udisc, vipser 20 kroner i baneavgift, og så er det bare å kaste i vei.

– Hver gang jeg selv har vært inne i Lysebotn, har det vært folk i gang med spill på banen, selv om jeg hadde håpet på litt mer folk i åpningssesongen, sier Tangen.

Trenger store arealer

Tilgang på god plass er viktig for at banene skal fungere godt.

– Det tar et par timer å reise inn hit fra Sandnes og Stavanger, men fordelen med Lysebotn er store områder, i motsetning til mange andre anlegg. I Lysebotn kan spillere gå hele runden uten å treffe på andre, selv om det kan være en og annen fotturist. Andre steder går man ofte i kø, sier Tangen.

I Lysebotn er lengste avstand fra startsted til målpunktet 426 meter, et strekk selv elitespillere bruker 5–6 kast på før frisbeen ligger i kurven.

I tettbygde Stavanger er det press på friarealene, og i motsetning til Sola og Sandnes mangler Stavanger en fullverdig 18 hulls bane. Utvalg for miljø og utbygging (UMU) godkjente rett før jul en strategi for bygging av flere baner. Kommunen har pågang for å få på plass baner på Lundsneset, ved Tastaveden, rundt Ullandhaugtårnet, ved «Mississippi» ved Store Stokkavatn, Vannassen og Mjughaug, rundt Ulsberget, Eikeberget og Knudamyrå idrettsanlegg, ved Heddå, ved Kristianslyst skole, Kadlaneset på Mosterøy og Teigen på Finnøy. Det er dessuten ønske om å utvide banen på Vassøy.

– Vil vokse

Politikerne pekte på Kaldaneset på Rennesøy og utvidelse på Vassøy som prioriterte steder, og slo fast at kommunen har som mål å etablere et tilbud for discgolf i hver kommunedel. Det skal legges vekt på god tilpasning til eksisterende miljøer og god kvalitet på banene.

– Jeg tror discgolf kommer til å fortsette å vokse hvis det blir bygget flere baner, men jeg er redd folk kan bli leie og miste interessen hvis de opplever å stadig måtte gå i kø, sier Tangen.

FAKTA

Lokale anlegg: Egeland Discgolfpark, Storhaug, Dyrsnes Frisbeegolfbane ved Stokkavatnet, Vassøy Frisbeegolfbane, Hinna Park Velforenings anlegg i Jåttåvågen, Talgje Diskgolf (privat), Fogn Frisbeegolf Utsikten og Forus Frisbeegolf (to øvingskurver). Anlegg i Sola: Ølberg Frisbeegolf og Sola Frisbeegolfpark, driftet av Sola Frisbeegolfklubb. Anlegg i Sandnes: Sandnes Disc Golf Park, Skeiane discgolfbane, Ganddal Discgolfbane, Riska Frisbeegolf, Horve Frisbeegolf (privat) og Lysebotn Disc Golf (privat). Randaberg: Giljapark Frisbeegolfbane.

Professional Disc Golf Association hadde 134 registrerte medlemmer fra Norge i 2010. I 2021 hadde tallet steget til 2226 medlemmer, i tillegg kommer medlemmer i mindre lokale klubber og idrettslag. Per i dag er det registrert 41 discgolfklubber i Norge. Sandnes Discgolf klubb er Norges største, med over 400 medlemmer.

I appen «Udisc» ble det registrert en økning på norske baner fra 146.010 runder i 2019 til 566.972 runder i 2020. I 2021 ble det allerede registrert over 1 million runder på norske discgolfbaner. Det er bygget 142 nye discgolfbaner i Norge bare i 2021.

Kilder: 2010 PDGA year end demographic rapport, Udisc, frisbeegolf.no, Stavanger kommune

