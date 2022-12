Konkurranse for tursti langs Kalhammaren

Gjennom «Prosjekt Friområde» arbeider Stavanger kommune med å få til en sammenhengende turvei langs Byfjorden, mellom Vardeneset i nord og Kalhammaren i sør, en strekning som kan kobles på Blå promenade inn til Vågen i sentrum. Kommunens planleggere har foreslått en plan- og designkonkurranse for forbindelsen langs sjøen ved Kalhammaren, et forslag som fikk flertall i forrige møte i utvalg for miljø og utbygging (UMU).

– Dette er en utrolig spennende sak. Strekningen kan bli en av de virkelig fine turveiene i Stavanger, sier leder i UMU, Rune Askeland (MDG), til RA.

Finansiering i 2023

Flertallet i utvalget (Ap, FP, MDG og Sp, 6 stemmer) støttet å utlyse en konkurranse for prosjektet, og at det i løpet av 2023 legges fram en ny sak med forslag til finansiering med utgangspunkt i konkurranseforslagene. Mindretallet (H, Frp og V, 5 stemmer) gikk for å sende saken tilbake til administrasjonen, for å få et røft, erfaringsbasert kostnadsoverslag for prosjektet.

Kommunen har hatt møter både med grunneieren Rogaland fylkeskommune, GMC Eiendom (eier av Byfjordparken Næringspark AS) og Stavangerregionen havn om en rundt 260 meter lang passasje rundt neset.

Kalhammarneset, Kalhammaren (Stein Roger Fossmo)

Stemmer og jury

– Oppgaven er større enn bare å opparbeide en vanlig turvei. Derfor anbefaler direktøren en åpen konkurranse. Prosessen videre legger opp til en offentliggjøring av konkurranseforslagene der publikum kan stemme på favoritten sin. En jury bestående av forskjellige offentlige etater og fagfolk vil velge vinneren, skriver direktør Leidulf Skjørestad i kommunen i saksinnstillingen til politikerne.

Administrasjonen i kommunen peker på at Kalhammaren er en barriere mellom Vågen og Vardeneset fyr, og en forbindelse rundt Kalhammarneset vil gjøre det mulig å ha en sammenhengende gangforbindelse langs sjøen.

– Tidlig i prosessen

Askeland peker på at prosjektet vil bli kostbart, og at det er mye som må kartlegges før prosjektet kan gjennomføres.

– Det er fremdeles så tidlig i prosessen at vi ikke vet hva kostnadene vil bli eller hvilke løsninger som kan bli brukt. Det må konfereres med geologer, og en del maritime forhold må kartlegges. Det kan måtte bygges bruer og lages samme type innskjæring i fjellet som på turstien langs Hafrsfjord, sier Askeland.

I et forprosjekt peker kommune på at det er viktig med en brukonstruksjon som er robust mot vær, vind, bølger og havnivåstigninger i framtiden. Et mulig tiltak er dessuten å bygge en trapp mellom promenaden og utsiktspunktet på høyden foran Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS), bygningen som troner på toppen av Kalhammarneset og gir god utsikt over Byfjorden og inn mot Ryfylke.

Øvingsanlegget til Stavanger Offshore Tekniske Skole (Stein Roger Fossmo)

Utsiktspunkt

– Det kan bli et flott utsiktspunkt med utsikt over innseilingen til Stavanger, sier Askeland.

Nordvest på Kalhammarneset er det en konstruksjon som er brukt til undervisning av SOTS. Dette anlegget er ikke lenger i bruk og er vedtatt demontert. Demonteringen skal skje i løpet av 2023, ifølge saksdokumentene.

– Nesets geologiske tilstand er ikke undersøkt, men siden undervisningsanlegget er montert på neset forventes det at en brukonstruksjon også kan monteres der. Noen steder vil det kanskje være mulig å utforme turveien som del av neset med en fjellskjæring, påpekes det i forprosjektet.

