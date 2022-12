Sendes til Ukraina: – Kan faktisk gi strøm til en skole og et sykehus

Kommunen har åpnet Rubbhallen på Stavanger Forum, og fredag kunne bedrifter og privatpersoner levere så mye de ønsket. Neste uke kjøres trailere med aggregat, strømkabler og annet utstyrt til det krigsrammede Ukraina.

Russlands krigføring og målrettede angrep på sivilinfrastruktur gjør at vinteren i Ukraina kan bli ekstremt krevende.

– Stavanger kommune har sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen hatt en tett dialog med ukrainske myndigheter ved ambassaden i Oslo, som særlig peker på behovet for generatorer og strømkabler, forteller Dag Mossige (Ap).

– Vi har det ganske kaldt i Stavanger nå. Tenk deg å ikke kunne ha strøm og varme, fortsetter Mossige.

– Givergleden og rausheten er stor i Stavanger. Her kommer både bedrifter og privatpersoner, sier Mossige.

Aker Solutions leverte en trailer med strømkabler til Ukraina (Stavanger kommune)

Vill idé blir realitet

– Det begynte med en vill idé, men så gikk vi i gang. Man blir jo litt rørt og satt ut når folk kommer med utstyr. Mye er nytt. Aker Solutions kom med en svær trailer med strømkabler. Putin har bombet den sivile infrastrukturen sønder og sammen. Vi bidrar med det vi kan for å bygge opp infrastrukturen – selv om behovet til Ukraina er utømmelig, sier Tormod Andreassen i Næringsforeningen.

Strømkablene skal brukes til å fikse strøminfrastrukturen som er ødelagt i store deler av landet.

Næringsforeningen og kommunen forventer at det i løpet av fredagen blir lever oppimot hundre aggregater. Da RA var innom Rubbhallen, kom Alf Egil Stensen fra selskapet sitt Tech-Vekst med et aggregat.

– Veldig kjekt å kunne bidra. Det er veldig lett å hjelpe når det legges så godt til rette. Et godt tiltak, sier Stensen i en kjapp kommentar.

Alf Egil Stensen (i midten) i Tech-Vekst leverte et aggregat fredag formiddag. Han fikk bærehjelp av Ap-gruppelder Dag Mossige (til høyre) og Tormod Andreassen i Næringsforeningen (til venstre). (Arne Birkemo)

Den ukrainske ambassaden hadde ikke anledning til å overvære innsamlingen. I stedet var Olena Hebler i Ukrainsk forening Rogaland på plass.

– Denne kampanjen er helt fantastisk. Denne type utstyr er den beste julegaven Ukraina kan få. Det er rørende å se at folk som bor tusen kilometer fra Ukraina prøver å ta vare på dem som er i nød, sier Hebler.

Hun er selv fra Kyiv. Hebler er trygg i Norge, men hennes familie og venner er fortsatt i Ukraina.

– Det er veldig kaldt i Ukraina nå. Mangelen på strøm er stor. Hver morgen sjekker jeg værmeldingen og tenker på alle jeg kjenner i Kyiv, resten av Ukraina og ved frontlinjene, forteller Hebler.

[ – Vi må ta umiddelbare og kraftfulle grep ]

Aggregat på flere tonn

Innsamlingen har også fått inn to svære aggregat.

– Oceaneering har donert et aggregat på fem tonn. Det er så stort at vi må hente det med en egen trailer, forteller Andreassen i Næringsforeningen.

I tillegg har IVAR donert et to tonn tungt aggregat.

Hebler blir litt skjelven i stemmen når hun skal snakke om hva det betyr.

– Veldig, veldig mye. Begge to er så store at de vil gi strøm til en skole og et sykehus. Det er mange sykehus som ikke har strøm. Hvordan kan leger redde liv uten strøm? At Stavanger gir dette, betyr en forskjell, sier Hebler.

Samme dag som innsamlingen fant sted, bombet Russland nok en gang strømnettet til nabolandet Ukraina. Russland har siden oktober gjennomført flere storstilte angrep mot Ukrainas energinett og annen kritisk infrastruktur. Ødeleggelsene har ført til kritisk mangel på oppvarming, strøm og vannforsyninger, melder NTB.

Noen trailere med utstyr fra Stavanger kan virke lite i den store sammenhengen, fordi behovet for hjelp og utstyr i Ukraina er så stort. Hebler ønsker å fjerne den tanken hos folk.

– Alle kan gjøre noe. Et billedlig eksempel er én krone. Gir man én krone, så er det lite for den ene personen som gir, men dersom millioner av mennesker gir en krone – vil det bety millioner av kroner.

[ Lokalpolitiker kjørte brannbil til Ukraina ]

[ Frykter gjeldshelvete ]