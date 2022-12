Fornyet: Slik har Leos Lekeland blitt

Leos Lekeland på Forus har fått nye attraksjoner: Challenge Tower, Double Slide, Tubby Slide og interaktive trampoliner. For de aller minste kan vi tilby vår nye avdeling mini-Leos med 250 kvadratmeter lek.

Lekelandet har også fått ny restaurantdel med plass til 220 gjester.

Samtidig er alle bursdagsrom bygget om og oppgradert. Totalt er det seks bursdagsrom med ulike temaer å velge mellom.

– Vi har oppgradert delvis over tid, men nå har vi stengt helt ned og fikset det siste. Til syvende og sist er det et helt nytt lekeland vi åpner dørene til. Hver del er bygget om og oppgradert, og vi håper at alle våre gjester vil ha det mer moro enn noen gang, sier Jahn Terje Wintersborg, regionsjef i Leos Lekeland i en pressemelding.

– Det er selvsagt viktig at restauranten og bursdagsrommene er oppgradert, men det viktigste er selve lekeområdet. Her har vi fokusert på å tilby de nyeste og morsomste lekeapparatene, og vi har også laget en helt ny avdeling med lek for de minste barna, fortsetter Wintersborg.

Nyåpningen i Stavanger skjer offisielt i helgen, men dørene åpnes for kunder allerede onsdag 14. desember.

Renoveringen er en del av en ny ekspansjonsfase for Leos Lekeland.

– Vi er nå klare til å starte utviklingen og utvidelsen vår på nytt, som delvis ble stoppet under pandemien. Å kunne tilby dette splitter nye lekelandet i Stavanger er et godt utgangspunkt, og vi ser fram til en rekke andre nyheter i både Norge og resten av Norden om kort tid, sier Joakim Gunler, gründer og administrerende direktør i Leos Lekeland.

Leos Lekeland i Stavanger har vært et av de mest populære lekelandene i Norge siden oppstarten i 2011, ifølge Leos Lekeland selv.

Leos Lekeland:

Er en svensk lekelandskjede som ble grunnlagt i 2006, og som i dag har lekeland i Sverige (29), Norge (9), Danmark (5), Finland (7) og Tyskland (1).

Omsetningen i 2022 er estimert til 750 millioner svenske kroner i 2022.

