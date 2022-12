Flest politikere vil ha slik skole og idrettshall i Kvernevik

Bygging av ny skole og idrettshall i Kvernevik er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for årene framover, nå gjenstår valget om hvordan utbyggingen skal skje. Administrasjonen i Stavanger kommune legger på bordet fire alternativer, men har ett klart råd: Bygg skole og flerbrukshall samlet nordvest for dagens skole, enten et alternativ med rundt bygg (K4 a) eller som et kvadratisk bygg (K4 b). Tre andre alternativer er også vurdert. En rehabilitering av dagens Kvernevik skole anses som uaktuelt.

Rundt eller kvadratisk?

Forslaget som blant andre Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg gikk inn for. (Bark Arkitekter )

Et enstemmig kommunedelsutvalg gikk tirsdag inn for alternativet med flerbrukshall over bakken i en rund bygning, K4 a.

– Vi mener den runde bygningen er det som Kvernevik bør ha. Den ser veldig fin ut, og det er mange nok firkantede bygg i Kvernevik fra før, både svømmehallen og andre. Det som også er viktig for oss er at med alternativene K4 a og K4 b så vil dagens skole og dagens idrettshall bli stående og kan brukes under byggeperioden, sier leder i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg, Lars Peder Endresen (FP).

600–650 millioner kroner

Kostnadene for konseptet K4 med rund utforming er kalkulert til 647 millioner kroner, mens K4 med kvadratisk utforming er kalkulert til 597 millioner kroner.

– Prisforskjellen er ikke så stor at det i seg selv bør få konsekvenser for valget. Dessuten slipper vi brakker eller andre midlertidige løsninger for skoleelevene mens den nye skolen bygges, sier Endresen.

Et enstemmig utvalg for kultur og idrett gikk også inn for K4 som alternativ. Politikerne i dette utvalget valgte å følge kommunedirektørens forslag, og tok dermed ikke stilling til valg mellom K4 a og K4 b i denne runden.

Den nye skolen og idrettshallen i Kvernevik i den versjonen med rette linjer. (Bark Arkitekter AS)

Vil bygge lavere

Et knapt flertall i utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) samlet seg derimot om utbyggingsalternativet K2, med skole på én etasje og med nedgravd idrettshall. Dette alternativet krever et midlertidig skolebygg i byggeperioden, og er kalkulert til 750 millioner kroner. Fordelen er større uteområder, og alternativet vil også gi boltreplass på taket av skolen.

– Alle alternativene er gode, og det viktigste er å komme i gang med byggingen så raskt som mulig. Internt i flertallspartiene kom vi til at K2 var et bedre alternativ med mindre ruvende bygning og større uteområder, sier UOU-medlem Trygve Meyer (Ap), som førte ordet for flertallspartiene i møtet i utvalg for oppvekst og utdanning.

Han peker på at det veide tungt at det skolefaglig i administrasjonen var spilt inn et ønske om alternativ K2.

Alternativet som et flertall i utvalg for oppvekst og utdanning mente var det beste, med skole på ett plan og nedgravd idrettshall. (Bark Arkitekter AS)

– Tungen på vektskålen for oss som skoleutvalg ble opplysninger i saksdokumentene om at skolesektoren vurderte K2 til å gi best måloppnåelse, sier Meyer.

Et flertall på seks representanter (3 Ap, 1 FP, 1 SV, 1 MDG) stemte for K2. Mindretallet (2 H, 1 Frp, 1 V, 1 KrF) stemte for kommunedirektørens innstilling om K4.

Høyre-topp gikk for K4

– Jeg er opptatt av å lytte til vurderingene fra kommunedelens egne politiske representanter, som enstemmig har gått inn for alternativ K4, sier Sissel Knutsen Hegdal, representant i UOU og leder i Høyres kommunestyregruppe.

– Kommunedelsutvalget var også fornøyd med at alternativ K4 gjør at skole og idrettsanlegget kan brukes i byggeperioden. Det er et moment jeg støtter, legger hun til.

Hun peker på at kommunedirektøren og hans stab også har anbefalt K4. Hun ønsker uansett innspill.

– Dette er en svært viktig sak for oss, og vi er i dialog med de ulike aktørene som blir berørt av planene i Kvernevik, fram til saken skal opp i utvalg for miljø og utbygging i neste uke. Jeg ønsker et samlet løft både for skole, idretten og nærmiljøet, og tar gjerne imot innspill før sluttbehandling av saken, sier Hegdal.

Saken behandles i utvalg for miljø og utbygging 14. desember og avgjøres i formannskapet 19. januar.





