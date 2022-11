Sjokk-behov for gratis hårklipp: – Disse tre jentene er noen engler

10. november skrev RA om Forus Frisør som tilbudte gratis klipp til alle som ikke har råd til å gå til frisøren før jul.

De tre ansatte ved Forus Frisør hadde aldri trodd at pågangen skulle være så stor, før den store klippedagen lørdag 26. november.

– Sinnssykt! Etter det sto i avisen ble vi nedringt. Telefonen ringte så mye at den gikk tom for batteri. Vi har fått så mange telefoner, så mange mailer. Vi klarte ikke svare alle. Det ble fullbooket med en gang. Og det er bare en brøkdel av behovet, forteller Marthe Kristensen, daglig leder og eier av Forus Frisør.

Det er så mange som trenger klipp at de ansatte jobber gratis både lørdag og søndag.

Da RA var innom kokte det. Saksene og hårfønerne gikk på høygir. Store smil på menneskene i stolen, men ingen ønsker å ha navn og bilde i avisen. Å stikke hodet fram og fortelle at du har det tøft økonomisk, er noe de færreste vil fortelle om. Men én kvinne ønsker å fortelle hva klippet betydde for henne – uten å bli fotografert eller sitert med navnet sitt.

Dette betyr så mye for meg. Så mye at jeg nesten ikke har ord. — Alenemor og uføretrygdet

– Har ikke ord hvor mye det betyr

– Dette betyr mye for meg. Så mye at jeg nesten ikke har ord, sier kvinnen.

Hun er alenemor og uføretrygdet på grunn av en ulykke. Å gå bruke penger på håret er ikke aktuelt. Det er tøft nok å gå i butikken for å kjøpe mat.

– Etter jeg ble uføretrygdet har jeg fått dårlig økonomi. Jeg går ikke til frisør, men så kom disse tre herlige jentene som ville gjøre noe for andre. Der er engler.

Hun fikk vite om gratisklippingen via et nært familiemedlem.

– Det er mange som har det knalltøft økonomisk, fra unge til eldre. Den generelle prisøkningen i samfunnet merkes til de grader.

– Hva kan samfunnet og politikerne gjøre for å bedre situasjonen til dem som har minst?

– Gi mer støtte til de som får minst. Øk minstesatsene. Det er spesielt enslige som har det tøffest, uføre og pensjonister. Vi vil jo ikke være der vi er. Det er vanskelig å komme seg skikkelig på beina, avslutter hun.

– Rørende historier

Kristensen sier det har vært mange mulige mennesker i stolene denne dagen, kvinner, barn og menn.

– De er så takknemlige. Selv om en kan si at en hårklipp betyr lite i det store bilder, er disse menneskene overlykkelige. Det hjelper på selvtilliten å se fin ut på håret. Mange har ikke vært hos frisøren på mange år.

Menneskene som klippes har mange historier. Kristensen forteller at de har både grått og ledd.

– Veldig rørende å høre historiene til folk. Det er så gale at vi i Norge har så mange som sliter. Man ser det ikke på dem. Fordi de ser ut som deg og meg. På utsiden ser man ikke hva folk sliter med på innsiden. Jeg hadde aldri trodd at behovet var så stort, sier Kristensen.

Stuntet til Forus Frisør har spredt seg til flere steder i landet.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om hvor kjekt dette var. Mange frisører forteller at de skal gjøre det samme. Det synes jeg er gledelig. Jeg håper at mange andre, frisører og andre bedrifter, tenker gjennom hva de kan gjøre for å bedre hverdagen til alle de som sliter mer og mer i samfunnet, sier Kristensen.

Takker kunder og kolleger

Frisørene gikk med nisseluer. Faste kunder og sponsorer har vært innom med julekaker, julebrus, julekalendere til barn, tvist og andre flotte og dyre gaver til dagens spesielle kunder.

– Grunnen til vi kan gjøre dette er alle våre faste kunder. De gjør at vi har stabil inntekt og kan jobbe gratis i to dager for å hjelpe andre. Jeg vil også berømme mine to kolleger – som jobber gratis både lørdag og søndag for å få klippe så mange som mulig.

