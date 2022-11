Politiet: Har funnet en død person ved tjern

Politiet opplyser om funnet av en død person i en pressemelding søndag formiddag.

– Det ble i dag cirka klokken 11 gjort funn av en død person ved Hindalsdammen på Vaulen i Stavanger kommune. Personen ble funnet av en forbipasserende, opplyser operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet på stedet

Politiet opplyser videre at de er på stedet for å foreta nødvendige undersøkelser, og understreker samtidig at den døde personen trolig ikke har vært utsatt for noe kriminelt.

– Per nå er det ikke opplysninger som tilsier at vedkommende har vært utsatt for en straffbar handling, opplyser Ragnhildstveit.

Av hensyn til pårørende ønsker ikke politiet å gå ut med flere opplysninger på nåværende tidspunkt.

Saken oppdateres!