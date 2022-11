Bekymret for trærne når det blåser? Se etter dette

Det blåste kraftig denne uken. Det var ikke storm per definisjon, men vindkast på oppimot 25 kilometer i timen sørget for at over 30 trær blåste ned i Stavanger kommune tirsdag og onsdag.

– 17 saker ble meldt inn i varslingssystemet til kommunen, VOF. I tillegg kom det noen telefoner. Når det kommer én melding, er det ofte snakk om flere trær som har blåst ned. Flest nedblåste trær var det rundt Mosvatnet og Store Stokkavatnet, sier Petter Mallberg Næsheim, driftsleder for park i Stavanger kommune.

Selv om det blåste kraftig, har Næsheim opplevd langt verre ting.

– Denne gangen kom vinden fra sørøst. Det er ikke den verste vinden. Verre er det når det blåser fra øst.

Når det blåser kraftig er det flere som kontakter kommunen. De er bekymret for at trærne skal blåse over ende.

Er du bekymret for et tre, se om bakken rører på seg — Petter M. Næsheim, Stavanger kommune

Dette er rådene

Næsheim har råd til dem som er bekymret for at treet i hagen skal havne over hustaket.

– Er du bekymret for et tre, se om bakken rører på seg. Er det bevegelse i bakken når det blåser, ring eller meld inn til kommunen på VOF, sier han.

Trær kan dø. Døde eller skadde trær faller raskere enn friske trær.

– Følg med på bladene. Det er forskjell på når trærne får blader, men dersom et tre ikke har blader i august, er det en god indikator på at treet er dødt. Da kan du melde inn til kommunen. Vi kommer og sjekker treet og gjør en vurdering hva som må gjøres, forteller Næsheim.

Folk kan også følge med på om det gror sopp nede ved røttene til treet.

– Er det sopp, kan det være en indikator på at noen er på gang i rotsystemet.

Stavanger kommune feller trær som er farlige for omgivelsene. Dette treet sto i skogen mellom Gausel skole og Dronningåsen barnehage, og ble felt denne uken. (Arne Birkemo)

Må søke om felling

Det er ikke bare å felle et tre uten videre. Man må søke. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

– Det finnes et eget søknadsskjema på Stavanger kommunens nettsider. Det er mange grunner til at folk ønsker å felle et tre, alt fra solforhold eller om de mener det er farlig for omgivelsene. Kommunen vil gjøre en vurdering på hvert tilfelle, sier Næsheim.

Ønsker du å felle eller beskjære trær selv, må du også få tillatelse fra kommunen først.

Søknadsfristen for å fele trær på kommunal grunn er 15. september hvert år.

8000 trær i treregister

Stavanger kommune har et treregister bestående av 8000 trær. Nye trær registreres fortløpende. Registeret er ikke ferdig.

– Dette gjelder de viktigste trærne i de sentrale bydelene, vernede trær i gater, i trehusbyen og i parker. I registeret registrerer vi tilstanden og vi har rutiner på beskjæring og eventuell felling. Målet med registeret er å få en oversikt og at vi kan planlegge langsiktig med tanke på beskjæring og utskifting, forteller Kristin Knupper.

Stavanger kommune har en plan og en visjon når det kommer til bytrær. Kommunen skal være en grønn by med en variert og artsrik bestand av bytrær, og har egenverdi både i et klima- og i et levekårsperspektiv. Satsingen på bytrær skal derfor anses som del av levekårsarbeidet i kommunen. Trær som del av byens grønne infrastruktur skal derfor anses som like viktig som annen infrastruktur i byen, heter det på kommunen nettside.

Det overordnede målet er at antall bytrær skal holdes på dagens nivå, og økes betydelig.

Samtidig er det også mange utfordringer knyttet til forvaltning og vedlikehold av trær i byen: