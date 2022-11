Tante Ada får egen plass ved Torget

Stavanger kommune har mottatt forslag om at Ada Grødeland får oppkalt en gate eller plass etter seg. Tante Ada var kjent av nesten hele byen fra sin base i en bod i undergangen ved Torget. Administrasjonen i kommunen har konkludert med at det bør hun få, og konkluderer også med at ikke noe sted er mer passende enn den åpne plassen på hjørnet av Haakon VIIs gate og Kongsgårdbakken, få meter fra stedet boden lå.

– En gjenganger i diskusjonene om gatenavn er at kvinner er underrepresentert. Da vil det være et positivt signal at vi kan hedre Tante Ada på nettopp denne plassen, sier Thomas Bendiksen (MDG), som regner med stor politisk oppslutning om forslaget.

Til politikerne

Ole S. Nerheim Ada Grødeland, her etter å ha flyttet inn i nye lokaler i Øvre Strandgate. (Johannes Worsøe Berg)

Han sitter i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, som behandler saken mandag. Saken går så ventelig videre til utvalg for by- og samfunnsutvikling, som er gatenavnsmyndighet i Stavanger, et utvalg Bendiksen også er medlem i,

– Tante Ada var et varmt menneske som hadde et hjerte for de svake i samfunnet. Alle som har vært i sentrum i Stavanger i løpet av de 30 årene hun satt i boden sin, har et forhold til henne. Stedet som er utpekt er da også bare et steinkast fra der hun hadde boden, sier Bendiksen.

– Spennende

Han minnes Grødeland godt fra sin egen barndom.

– Jeg husker at hun satt i boden og solgte lodd, og det var et spennende vindu å kikke inn i, sier Bendiksen.

Han peker på at hun alltid hadde tid til de som kom innom for en prat.

– Det er også spesielt at hun holdt til i et lite kott i undergangen, under det som den gang var E18, i så lang tid som hun gjorde, sier Bendiksen.

– Liker tanken

Forslaget vekker også begeistring hos Bendiksens kollega i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg og utvalg for by- og samfunnsutvikling, Cille Ihle (H).

– Jeg er helt for dette forslaget. Jeg liker tanken på å hedre et vanlig menneske som betydde så mye for så mange, hun var en hverdagshelt. Mange av byens løse fugler fant varme, trøst og en røyk hos Tante Ada, sier Ihle.

Hun har også gode minner fra Grødelands virke i boden.

– Det var stas å kjøpe lodd av henne da jeg var liten, og mine barn har også handlet lodd av henne, sier Ihle.

Hun karakteriserer Grødeland som en viktig del av den nære, lokale historien om Stavanger sentrum.

– Og hun er et minne fra tiden før Torget ble ødelagt, sier Ihle.

Ada Grødeland (1923-2008), med pikenavn Ada Othilie Walvik, ble på folkemunne bare omtalt som Tante Ada.

Hun hadde egen bod i fotgjengerundergangen ved Torget, før undergangen ble revet i 2005. I boden solgte hun blant annet lodd til inntekt for gode formål.

Hun er beskrevet som et unikt medmenneske, med et stort hjerte for de svake i samfunnet.

I 2004 fikk hun Melvin Jones-prisen, Lions høyeste utmerkelse, for sitt arbeid for de svakeste i samfunnet gjennom mer enn 30 år.

