5000 speidere til Lundsneset - kan bli fast leirsted

De store leirene som speiderne samles på rigges som kjent opp og ned for hvert arrangement. Nå har speiderbevegelsen tenkt nytt i Stavanger.

– Før hver leir kommer jo spørsmålet: Hvor skal vi slå opp teltene? Det har vært en utfordring hver gang vi forsøker å få et litt større arrangement. Det koster også mye å få lagt ny infrastruktur som vann, kloakk og strøm, og det koster mye å fjerne det i etterkant, sier daglig leder i Vesterlen krets av Norges speiderforbund, Ivar Anton Nøttestad, til RA.





5000 speidere

Speiderbevegelsen i Norge har sagt ja til å ta imot rundt 5000 speidere til Norge i arrangementet Roverway i 2024.

– Lokalt har vi søkt og fått tildelt arrangementet, som skal avholdes i juli/august 2024, sier Nøttestad.

Vesterlen krets har vært i dialog med både Sandnes, Stavanger og andre kommuner for å finne en langsiktig løsning med et fast sted arrangementene kan avholdes.

– Stavanger kommune har spurt oss om Lundsneset kan være et aktuelt område. Vi ser på Lundsneset som et veldig bra sted for speiderleirer og andre friluftsarrangementer, sier speideren.

Ivar Anton Nøttestad. Foto: Jeanette Larsen

Offentlig toalett

Administrasjonen i Stavanger ser utviklingsmuligheter i å investere i permanent infrastruktur i det 390 dekar store området. Dette vil være mer bærekraftig for arrangementer i framtiden, det åpner for at flere kan ta i bruk friområdet, og det kan kombineres med å etablere to universelt utformede offentlige toaletter på Lundsneset, påpekes det i dokumentene der saken er utredet.

– Kostnadene for å legge infrastruktur som vann, kloakk og strøm er veldig ressurskrevende, det beløper seg til flere millioner kroner hver gang. Kravene til fasiliteter er blitt større, for eksempel etter gode toalettforhold. Et fast sted vil gi gjenbruk, og er dermed mer bærekraftig, sier Nøttestad.

Så vidt han kjenner til er Stavanger den eneste kommunen som er i gang med å anlegge et fast leirsted av den størrelsen som er planlagt på Lundsneset.

– Det er et stort potensial for et fast leirområde. Det vil forundre meg om det ikke blir større arrangementet i alle fall annethvert år, sier Nøttestad.

Flere små leirområder

Han peker på at Lundsneset er småkupert område, og det kan bli flere små leirområder her. Speiderne har også sjekket statistikk for de lokale værforholdene.

– Det blåser mye på Lundsneset, samtidig er det færre regndager her enn for eksempel inne i fjordene. Fra Lundsneset er det dessuten enkelt å komme til Stavanger sentrum og til Preikestolen, og enkelt å bruke Ryfylkebassenget til aktiviteter, sier Nøttestad.

Politisk ja

Formannskapet tar kommende torsdag stilling til om det skal bli drikkevann, utslippsledning, septiktanker og strøm på Lundsneset. Da avklares også om det skal bygges offentlige toaletter der. Utvalg for miljø og utbygging støttet enstemmig planene i sitt forrige møte.





