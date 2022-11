Vestre Platå-drapet: Har oversikt over hvem som var i leiligheten da drapet skjedde

Tirsdag ettermiddag klokken 17.30 ble en tredje person i drapssaken på Vestre Platå i Stavanger pågrepet. Mannen, som er i 40-årene, ble pågrepet på Oslo S. Pågripelsen skjedde i samarbeid med oslopolitiet.

Politiinspektør Lars Ole Berge gir siste nytt om drapssaken på Vestre Platå (Dagsavisen)

Mannen ble fraktet til Stavanger onsdag. Politiet håper å avhøre ham i løpet av dagen. Han skal etter planen framstilles for varetektsfengsling torsdag.

Mannen bor sør for Stavanger. Han skal ha altså ha stukket av til Oslo etter drapet som skjedde lørdag kveld i 18.30-tiden.

Berge sier at den tredje siktede kan knyttes til stedet der avdøde ble funnet.

Politiet mener nå å ha kontroll på alle gjerningspersoner i drapssaken. Det fortalte politiinspektør Lars Ole Berge på en pressekonferansen på politihuset i Stavanger onsdag.

– Pågripelsen foregikk kontrollert og rolig. Vi mener å ha kontroll på aktuelle gjerningspersoner og leter ikke etter flere, sier han.

Det var altså lørdag i 18.30-tiden at fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet på Vestre Platå, nær Stavanger sentrum. Politiet fant en mann i leiligheten som etter kort tid ble erklært død.

Formening om dødsårsak

Obduksjonen av avdøde er gjennomført, og politiet har en formening om dødsårsaken. Berge ønsker ikke å gå nærmere inn på dette. Den pågrepne kvinnen har forklart at hun hørte skudd. Det kommer fram i kjennelsen i forbindelse med varetektsfengslingen.

– Vi mener det er løsnet skudd, men ønsker ikke å gå inn på dødsårsak. Det gjenstår omfattende etterforskning. Det viktigste er avhør av de siktede, sier Berge.

Politiet har bedt om rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen og mannen som først ble pågrepet, men har ikke tatt stilling til om dette også skal gjelde for den tredje siktede.

Relasjon mellom siktede

Politiinspektøren bekrefter at det er en relasjon mellom de tre siktede, men vil ikke si om de hadde en relasjon til avdøde.

De to andre siktede, en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene, ble begge pågrepet natt til mandag i en leilighet i Forus-området i Stavanger. Begge ble varetektsfengslet onsdag med brev- og besøksforbud, samt isolasjon i to uker for mannen og isolasjon i en uke for kvinnen.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld, mens mannen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. De to ble pågrepet i en politiaksjon i Godeset-området i Stavanger natt til mandag.

Berge forteller at det er planlagt nye avhør av de to første siktede.

– Det gjenstår fremdeles omfattende etterforskning. Det viktigste vil være avhørene av personene – og andre ting, som politiet ikke vil gå nærmere inn på, sier Berge.

