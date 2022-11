Vestre Platå-drapet: Ber om fire ukers varetektsfengsling

Fengslingsmøtet er i Sandnes, henholdsvis klokken 12.00 og 13.30.

– Vi vil be om fire ukers varetektsfengsling for begge to i full isolasjon, med brev-, besøks- og medieforbud, sier politiadvokat Marita Hagen i en pressemelding fra politiet.

En mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Løvdahls gate i Stavanger lørdag kveld. De to ble pågrepet i en politiaksjon cirka klokken 02.00 natt til i går.

De to siktede ble avhørt på politihuset i går.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva de har sagt i avhørene, men begge to vil bli avhørt igjen, sier politiadvokaten.

Politiet har etterforsket saken med store ressurser siden drapet lørdag kveld. Kriminalteknikere har arbeidet på stedet der den avdøde ble funnet, og det er også gjennomført en rekke avhør av vitner og en rundspørring.

Politiet fortsetter etterforskningen. Per nå har politiet ikke ytterligere kommentarer til pressen.

Kvinnen forsvarer, Ørjan Eskeland, sa mandag kveld til RA at hans klient motsetter seg fengsling.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun er veldig uenig i siktelsen og at hun er pågrepet, sa Eskeland til RA.

Mannen som er siktet har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sa hans forsvarer Etiya Rehman til Stavanger Aftenblad mandag.

