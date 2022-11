Avdøde og én av de siktede er kjenninger av politiet

Det var ved 18.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet på Vestre Platå, nær Eiganes gravlund i Stavanger. Politiet fikk da melding om at det var avfyrt skudd. Politiet var på stedet ti minutter etter at meldingen om skudd ble mottatt. Politiet fant en mann i leiligheten som etter kort tid ble erklært død.

Cirka klokken 02.00 natt til mandag ble en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene pågrepet i en politiaksjon i Forus-området i Stavanger. I forkant hadde politiet fått konkrete opplysninger om hvor mannen kunne befinne seg.

Pågrepet på Forus

På adressen i Forus-området var det også en kvinne, som politiet allerede hadde knyttet til saken. Det ble bestemt at også hun skulle pågripes og siktes.

Begge er siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet håper å avhøre begge i løpet av mandag.

Politiet vil ikke gi noe mer informasjon om hvordan pågripelsen pågikk.

Pressebrifing

Mandag formiddag holdt politiet ved politiadvokat Marita Hagen en pressekonferansen på politihuset i Stavanger.

Pressekonferanse politihuset i Stavanger drapssak Politiadvokat Marita Hagen holder pressekonferanse. To personer er pågrepet og mistenkt for drapet på en mann i 40-årene i Stavanger lørdag kveld. (Dagsavisen)

– Politiet har etterforsket saken med store ressurser siden lørdag. Krimteknikere har vært på stedet, og politiet har gjennomført en rekke avhør og har hatt en rundspørring, sier Hagen.

Kjenninger

Avdøde og én av de siktede, mannen, er begge kjent for politiet fra før.

Politiadvokat Hagen vil ikke kommentere hvordan eller hva slags miljø det er snakk om. Hun vil heller ikke si noe om kvinnen tilhører det samme miljøet.

Alle tre er norske statsborgere. Politiet vil ikke si noe om tilhørighet til Stavanger.

Et vitne RA har snakket med så to personer løpe gjennom dette smuget like at han hørte bråk fra leiligheten der en mann ble drept lørdag kveld. (Arne Birkemo)

Vitne høre bråk

RA har snakket med personer som bor i nabolaget der mannen ble drept. De føler frykt og ubehag. Ingen av dem ønsker å ha navn eller bilde av seg selv på trykk.

En mann forteller til RA at han lørdag kveld hørte bråk fra leiligheten der drapet skal ha skjedd. Like etterpå observerte han to personer som løp mellom et smug like i nærheten.

Har gjort beslag

Politiet har gjort beslag, men politiet vil ikke kommentere hvilke beslag som er gjort, eller om det er snakk om et skytevåpen eller andre våpen.

– Det er på grunn av den pågående etterforskningen, sier Hagen.

Ifølge VG ble avdøde skutt og utsatt for grov vold, men dette vil ikke politiet kommentere på nåværende tidspunkt.

Politiet var tilstede med mange ressurser i Løvdahls gate i Stavanger lørdag kveld. (Carina Johansen/NTB)

Kan pågripe flere

Hagen forteller at flere personer kan pågripes i forbindelse med drapet.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, men vi utelukker ikke at flere blir pågrepet.

Politiet har ikke oversikt over hele hendelsesforløpet og hvem som var i leiligheten hvor mannen ble drept.

– Politiet var på stedet ti minutter etter meldingen om skudd. Hvem som var i leiligheten før dette, er noe av det politiet vil finne ut i den videre etterforskningen, sier Hagen.

Interessert i tips

Politiet vil fortsette med vitneavhør mandag.

– Vi vil fortsette med vitneavhør i dag. Det gjenstår mange taktiske og tekniske etterforskningsskritt, sier Hagen.

Politiet sier de fortsatt er interessert i tips i saken.

Den ene av de siktede, mannen i 30-årene, vil bli framstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett tirsdag. Det blir i løpet av mandagen tatt stilling til om også kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling.

Obduksjonen av den avdøde vil bli gjennomført mandag.

– Vi avventer med å slå fast dødsårsaken før obduksjonsrapporten er klar, sier Hagen.