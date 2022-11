Knyttneve smalt i bordet etter ordbruk i politikermøte

Stemmebruken ble høy og ordvalget uparlamententarisk da politikerne behandlet bygging av avlastingsboliger på Mosvangen i sitt møte onsdag. Sakens kjerne er om det skal åpnes for å redusere antallet boenheter for brukerne hvis det er mest hensiktsmessig for fasilitetene, en mulighet Høyre, Frp og Venstre motsatte seg. De tre partiene ville holde fast på at prosjektet uansett skal inneholde 18 boliger fordelt på tre hus.

– Vi tror det er riktig både ut i fra driftseffektivitet og for at flest mulig antall brukere skal kunne bo her, og for fellesskapet for brukerne, argumenterte Egeland, som fryktet at driftsutgiftene for hver enkelt bruker blir for høy hvis antallet boenheter ble redusert, slik at prosjektet stoppes når økonomien i byggeprosjektet skal realitetsbehandles.

Åpning for reduksjon

Flertallspartiene, Ap, MDG, FP og Sp, ønsket å følge utvalg vedtaket i utvalg for helse og velferd (UHV) 1. november, der det heter at «den endelige utformingen av romløsninger utarbeides i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og ansatte, og det åpnes for mulighet til å redusere antallet boenheter dersom det kreves for at fasilitetene skal bli mest mulig hensiktsmessige.»

Høyre, Venstre og Frp ville få strøket den siste del av setningen, for å sikre antallet brukere i prosjektet og en mest mulig effektiv drift.

Håkon Fossmark (MDG) pekte på at Høyre stemte annerledes i UHV, fagutvalget, og ville der åpne for mulig reduksjon av antall boenheter.

– Det er varierende kunnskaper om økonomi og drift, til og med i Høyre, bemerket Egeland.

«Utidig» og «respektløst»

Debatten tok skikkelig fyr da Fossmark la fram sitt forslag, og igjen understreket at Høyre hadde stemt for å kunne redusere antallet boenheter i UHV.

– I forslaget Ap, Høyre, Folkets Parti, SV, Rødt, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet fremmet i utvalg for helse og velferd, og som ble enstemmig vedtatt der,står det at det åpnes for, altså åpnes for, muligheten for å redusere antall boenheter, sa Fossmark.

– Jeg kjenner jeg sliter litt med å beherske meg nå. Det er ganske utidig å komme i et utvalgsmøte og egentlig sette hele prosjektet i fare, for hvis enhetskostnaden blir for dyr blir det ikke bevilget penger til dette, kom det fra en høylytt og svært engasjert Egeland.

– Det er respektløst overfor de brukerne som trenger dette, og som har jobbet lenge for dette. Det er knapphet på tomter i denne tette byen, og jeg synes faktisk du skal tenke deg sykt mye om før du fremmer et slikt forslag, fortsatte Egeland, før knyttneven til utvalgsleder Rune Askeland (MDG) smalt hardt og høylytt i bordet.

Beklaget

– Jarl Endre Egeland! Jeg vil ikke ha et slikt innlegg med slike ord. Jeg vil at du beklager overfor utvalget, sa Askeland. Han var heller ikke lavmælt.

– Jeg beklager veldig overfor utvalget, og jeg beklager også på vegne av brukerne som ….

– Det er nok! Vi skal ha respekt for andre utvalg, og vi skal ha respekt for andre utvalgsmedlemmer. Jeg vil ikke ha slikt i mitt utvalg, at vi snakker slik. Er det forstått?

– Det er veldig godt forstått, konkluderte Egeland.

– Det var ikke meningen å heve stemmen overfor noen, og hvis det ble oppfattet som truende, så er jeg veldig, veldig lei meg for det, oppsummerte han senere i debatten.

Flertallspartiene, i UMU er det Ap, MDG, FP og Sp, stemte for Fossmarks forslag. Saken går nå til formannskapet for avgjørelse. Det neste formannskapsmøtet i Stavanger har møtedato 24. november.

– Stor sans for Jarl Endre

Avlastningsboligene, også benevnt som Poppeltunet, slik de er tenkt plassert i Mosvangen. (Link Arkitektur)

Håkon Fossmark tar hendelsen med stor ro i etterkant av møtet.

– Jeg har stor sans for Jarl Endre som politiker, han er flink, og jeg har hatt et godt samarbeid med ham. Han beklaget da også i møtet, og vi hadde en god prat etterpå. Jeg forstår engasjementet hans i saken, men jeg forstår ikke helt hvorfor han reagerte så kraftig, sier Fossmark til RA.

Han peker på at Stavanger-politikken i tidligere valgperioder har hatt problemer med dårlig debattklima.

– Særlig unge politikere har reagert. Det har tradisjonelt vært konflikter og tøff ordbruk i Stavanger, også i UMU. Nå har vi en leder som har fått mye og velfortjent skryt for møteledelsen, både fra mindretallet og flertallet, sier Fossmark.

– 10 cm for nær

Egeland peker på at engasjementet hans er svært stort på vegne av brukerne, og er opptatt av at byggeprosjektet blir realiserbart økonomisk.

– Jeg satt nok 10 centimeter for nær mikrofonen i noen sekunder, så det var nok vel så mye stemmenivået som ordbruken det ble reagert på. Jeg kan bli skuffet og frustrert, men jeg blir aldri sint, sier Egeland.

Han framhever at han har og har hatt et godt samarbeid med Fossmark og andre politikere i utvalget.

– I UMU har vi et veldig godt debattklima, det hele pleier å være pragmatisk. Lederen har håndtert mange saker godt og forsøker å lede til samarbeid på tvers av flertall og mindretall for å få til enstemmighet, sier Egeland.

– Gikk over streken

Utvalgsleder Rune Askeland framhever at verken knyttneven eller møtelederklubben hans brukes ofte i UMU-sammenheng.

– Jeg synes Jarl Endre gikk over streken, både i ordbruken og framleggelsen, med et hardt og litt agressivt tonefall. Da er det min plikt som møteleder å reagere. Jarl Endre var ryddig og beklaget etterpå, sier Askeland.

Ps: Mandag behandler kommunestyret i Stavanger en sak om spilleregler for god politisk debatt (se faktaramme under).

Sverting og maktkamper mellom politikere gir trusler og hat, rapporterer folkevalgte i Stavanger. Kommunestyret skal mandag behandle regler for politisk debatt.

Stavanger-politikere deltok i september et arbeidsverksted om debattkultur, ledet av representanter for kommunesektorens organisasjon (KS). Ett av funnene fra gruppediskusjoner er at lokale folkevalgte selv mener at baksnakking, svertekampanjer eller hersketeknikker i forbindelse med interne politiske maktkamper og fra politiske motstandere er noe av årsaken til at de blir utsatt for trusler og hatefulle ytringer. Dette er også i tråd med en rapport Ipsos laget for KS i mars 2019, der det går fram at fire av ti folkevalgte – 40 prosent – har vært utsatt for enten hatefulle ytringer eller trusler.

Rapporten fra Ipsos skisserer også konkrete tiltak for hvordan den folkevalgte selv, det folkevalgte kollegium (kommunestyret/fylkestinget), politiske partier, medier og nasjonale myndigheter kan bidra til å forebygge og motvirke forekomsten av hat og trusler. Det vises blant annet til bred enighet om at en god ytringskultur starter med den enkelte folkevalgte, og at det er særdeles viktig at politikere som er kjente i offentligheten står frem som gode eksempler, framholder kommunedirektøren.

Nå skal kommunestyret vedta et sett regler for spilleregler for de folkevalgtes debattform i formelle politiske strukturer og sosiale medier.

Her er listen kommunedirektøren foreslår skal gjelder for Stavanger-politikerne:

«Som folkevalgte i Stavanger kommune skal vi tilstrebe å

1. Debattere saklig og holde oss til saken … men det er lov å bruke humor

2. Respektere andre og deres meninger … men det er lov med frisk meningsutveksling

3. Ikke tillegge andre meninger … men det er lov å vise konsekvenser av politikk

4. Ta den plassen vi trenger … ikke mer

5. Ta ordet når vi har noe å tilføre … ikke oftere

6. Være høflig og hyggelig med andre … ikke bare når vi er på velgerjakt

Vi er folkevalgte hele døgnet. Spillereglene er gode å følge både i formelle politiske

strukturer, i tradisjonell media, og i sosiale medier.», heter det i forslaget.

I forslaget til spilleregler poengteres det at et godt debattklima er bærebjelken i demokratiet og at frisk debatt skaper engasjement og driver fram gode løsninger, samt at det må sørges for at alle som har noe å si, tør å si det. Demokratiet skal være for alle.

– Som folkevalgte er vi forbilder i samfunnsdebatten. Måten vi snakker til hverandre på har betydning for hvordan ytringsklimaet i samfunnet utvikler seg. Og den kollegiale tonen oss imellom betyr mye for hvor attraktivt det er å være politiker. Spillereglene skal bidra til en konstruktiv, engasjerende og saklig politisk debatt. De skal hjelpe oss å finne gode politiske løsninger, opplyse og engasjere innbyggerne, og gjøre det mer attraktivt å drive med politikk. Samtidig skal vi alltid ivareta ytringsfriheten. Da er det helt nødvendig å sikre takhøyde i debattene, heter det i forslaget til spilleregler.

