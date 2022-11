Asfalt-julekokebok: Klar for salgsshow

Fredag slapp Asfalt årets julekokebok. 20.000 eksemplarer er trykket opp i Rogaland. I år inneholder boken oppskrifter fra Stavangers egen TV-kokk, Kjartan Skjelde.

– Nå er bøkene her. Dette blir gøy. Jeg er steinklar til å selge og ser fram til å møte kundene mine. Jeg har mange faste, sier Asfalt-selger Geir Johannesen.

Han lemper 80 eksemplarer av årets julekokebok inn i bilen sin. Der ligger det ikke bare Asfalt-bøker, men også skilt og ikke minst Geirs maskot, «Oskar» – ikledd Oilers-drakt.

– Jeg liker å lage litt show når jeg er ute og selger. Maskoten Oskar må med, skiltet også, sier Johannesen.

Han har de siste tre årene hatt en fast plass å kjøpesenteret Alti Tasta.

– Skriv at jeg står ved rulletrappen nede i parkeringen. Det kan jo hende at det hjelper på salget, sier Johannesen og gliser.

– Jeg har et godt forhold til senteret. Så godt at jeg fikk lov til å være med og være modell når det var moteshow på senteret. Se her, sier Johannesen og drar fram et eksemplar av Asfalt-magasinet og viser artikkelen og modellbildet av seg selv.

Geir Johannesen er ikke bare Asfalt-selger, han har også vært modell under et moteshow for kjøpesenteret Alti Tasta hvor han har solgt Asfalt de siste tre årene. Her holder han fram beviset. (Arne Birkemo)

Beholder halvparten selv

Han har investert i 80 bøker. Boken koster 200 kroner. Selger får halvparten. Den andre hundrelappen går til Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland.

Kompisen Jan Egil Selbach nøyer seg med seks bøker i dag.

– Jeg må se hvordan salget går først. Jeg går innom og kjøper flere dersom salget går bra, forteller Selbach, som nå står og selger bøker i Østervåg.

– Noen sier de har dårligere råd og står over. Noen kjøper. Noen kjøper også flere bøker og gir dem i julegaver, forklarer Selbach.

Han forteller at mye handler om å stå på «de gode plassene».

«Kjartans gryte»

Årets julebok er den sjuende boken. Mat og oppskrifter har bestandig vært en del av Asfalt. Både på salgskontorene og i magasinene. Det var også utgangspunktet for den første kokeboken som kom i 2016.

Daglig leder Christine Midbøe er spent på salget.

Midbøe håper oppskrifter fra TV-kokken Kjartan Skjelde vil falle i smak.

– Det er første gang vi har Kjartan med på laget. Han var veldig positiv og synes det var kjekt å bli spurt. Vi er glade for at han vil dele sin kunnskap.

Boken heter «Kjartans gryte».

- Utgangspunktet er at gryten du har hjemme er alt du trenger. Ingrediensene er basert på det vi ofte har hjemme, eller som er lett å få tak i. Dette er oppskrifter på mat du faktisk kan lage selv, sier Midbøe.

Daglig leder i Asfalt, Christine Midbøe er spent på årets juleboksalg, og håper oppskrifter fra Kjartan Skjelde vil falle i smak. (Arne Birkemo)

– 20.000 eksemplarer er basert på fjorårets salg. Boken selges over hele Rogaland. Vi er veldig spente på salget i år og selgerne har sett fram til dette siden sommeren. Juleboksalget er viktig både for selgeren og for stiftelsen. Det gir selgerne en ekstra inntekt og fører til mange viktige møter før jul, sier Midbøe til RA.

Salgsinntektene gir også et viktig økonomiske bidrag til stiftelsen slik at vi kan fortsette vårt arbeid med å gi flere mennesker verdig arbeid.

Gatemagasinet Asfalt:

Gatemagasinet Asfalt tilbyr arbeid til mennesker med ruserfaring om som er i en vanskelig livssituasjon. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig, og drives selvstendig og uten offentlig støtte.

Asfalt har salgskontor i Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bryne, Sola, Egersund, Odda og Stord.

