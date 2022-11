3-sjøersløpet: Så mange skal løpe i år - disse er de sterkeste navnene

Snaut 2100 løpere er påmeldt til 3-sjøersløpet, som går lørdag. Det betyr at det er under 200 ledige startnumre igjen. Er du under 25 år, får du melde deg på for halv pris.

3-sjøersløpet – som startet i 2006, er et halvmaraton som stort sett går på grus rundt tre forskjellige innsjøer: Mosvatnet, Stokkavatnet og Hålandsvatnet.

Ifølge arrangøren er løpet Norges vakreste halvmaraton.

Et unik side ved løpet er de mange fartsholderne. Mellom 1:20 og 2:30 er det en fartsholder hvert 5. minutt. Dette settes pris på av deltakerne som gjennom dette får hjelp til å nå sitt tidsmål, skriver arrangøren i en pressemelding.

På grunn av den sene arrangørdatoen, premiepengene og det å være et av landets største halvmaraton, deltar mange av Norges beste langdistanseløpere.

Løyperekordene holdes av Ørjan Grønnevig (1:05:02) og Pernilla Epland (1:14:35).

Sterke løpere som hittil er påmeldt er:

Frew Zenebe Brkineh, Senay Fissehatsion, Awet Kibrab, Andreas Penne Nygård

Pernilla Epland, Kristine Lande Dommersnes, Adele Norheim Henriksen, Kristin Vabø.

Senay Fissehatsion har vunnet fire av fem av de siste arrangerte løpene.

Det er forventet mye publikum ute i løypa. Det er også meldt fint vær.

