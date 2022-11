Se hvordan Madlamark skole har blitt

– Gratulerer med den nye skolen. Synes dere den har blitt fin?, spurte ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) da hun torsdag formiddag åpnet nye Madlamark skole.

Dagen ble feiret med hele skolen til stede i det nye fellesområdet, Hjerterommet, der alle elevene sang FN-sangen. Det ble også servert nybakte boller i klasserommene.

Stavanger kommune har brukt 400 millioner kroner på skole, samt rehabilitering av svømmehallen og nærmiljøsenteret på skoleområdet. Totalt fire bygg.

Den 60 år gamle skolen har vært gjennom en omfattende oppgradering.

Dette har blitt gjort

Byggeperioden varte fra april 2020 fram til 1. oktober 2022. Skolen har vært i drift i byggeperioden på samme skoletomt.

Under prosjektet ble paviljongskolen revet og det ble bygget ny skole. Svømmehallen skal renoveres. Skole har fått idrettshall og utomhusanlegg.

På den nye skolen er alle under ett tak, 350 elever og 100 ansatte.

– Den nye skolen er både en inneskole og uteskole. Inneskole betyr at dere kan gå rundt i hele bygget på tøfler. Det kan jo være greit her i Stavanger, hvor det regner og blåser ganske mye. Men vi må jo ha frisk luft i løpet av dagen. Derfor er det bra at Madlamark også er en uteskole, med et flott uteområde, der alle kan leke og gjøre noe de liker, sa ordføreren i åpningstalen.

Skolen har også fått en ny idrettshall, som kan deles inn i tre gymsaler. Idrettshallen er på cirka 9000 kvadratmeter.

Den nye skolen er bygget som et nærmiljøsenter, og skal også brukes til fritidsaktiviteter.

Det nevnte Hjerterommet er møteplassen, hjertet, på skolen.

Madlamark skole er også en STOLT-skole, som står for «særskilt tilrettelagt opplæringstilbud».

Den nye skolen er bygget som et nærmiljøsenter, og skal også brukes til fritidsaktiviteter. Kommunen ser for seg at brukerne er lag og foreninger, Lions, Sanitetsforeningen og privatpersoner.

Renovering av yttertak og fasader på Rappveien 19 og tilhørende utomhusanlegg pågår fremdeles. Dette blir ferdigstilt desember 2022.

Skanska har vært totalentreprenør for prosjektet.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), utvalgsleder Eirik Faret Sakariassen (SV) og prosjektleder i Stavanger kommune kommune, Ketil Heggheim. (Stavanger kommune)

Slik blir åpningsdagen

Den offisielle åpningen var klokken 10, med storsamling i Hjerterommet. Klokken 12 var tidligere ansatte og pensjonister invitert til storsamling med omvisning, kake og kaffe og elevinnslag.

Klokken 17 åpnes skolen for omvisning for foreldre, naboer og andre interesserte. 6. trinn holder kafeen åpen.

Klokken 17.30 er det konsert i idrettshallen med Madlamark skolekorps. Korpset framfører stykket som de skal delta med i konkurransen Stavanger Open.

Feiringen varer til 18.30.

Madlamark skole er ferdig. (Stavanger kommune)

