Vil bygge høyere på Byterminalen

Byggesaksavdelingen i Stavanger kommune har mottatt en søknad fra Bane NOR om å bygge en ny femte etasje på Byterminalen. Administrasjonen i Stavanger kommune ber politikerne si nei til søknaden.

Etter administrasjonens vurdering har området en helt sentral rolle i den fremtidige byutviklingen, noe som tilsier at større byggearbeider bør avvente til det foreligger en ny plan for området, skriver direktør Gunn Jorunn Aasland i Stavanger kommune i saksdokumentene til utvalg for by- og samfunnsutvikling, som tar stilling til saken 10. november.

Vil ha kontorer

Byterminalen. (Stein Roger Fossmo)

Asplan Viak arbeider nå med en stedsanalyse, et forarbeid til en ny reguleringsplan, for hele Stavanger stasjon-området, som bystasjonen og terminalbygget er del av.

Tidligere i år er det gitt dispensasjon for å bygge nytt ventilasjonsrom på taket av bygningen. Det er også er en dispensasjon fra etasjeantallet og kotehøyder dagens reguleringsbestemmelser. Administrasjonen vil nå si stopp og ikke tillate en femte etasje i en ny dispensasjon. Bane NOR har planer om kontorlokaler i de øverste etasjene.

Administrasjonen legger vekt på at området har en svært viktig rolle i byutviklingen, i årene framover, og at større byggearbeider bør vente til på en ny plan for hele jernbaneområdet.

– En vil kunne forvente at en i ny plan vil vurdere og avveie ulike interesser. Ny plan vil sikre en helhetlig vurdering av området, hvor rammene for fremtidig utvikling vil bli bestemt, framholder Aasland.

Trolig avslag

Utvalgsleder Frode Myrhol (FP) er tilhenger av å gi Bane NOR tillatelse til å bygge den femte etasjen, men får neppe gjennomslag.

– Jeg forstår ønsket om utbygging i tråd med en helhetlig reguleringsplan for området, men det vil være helt uproblematisk å regulere inn dette bygget inn en ny plan, sier Myrhol.

Myrhol har fått opplyst i et møte med Bane NOR at bygging av et langt høyere bygg på Byterminalen senere vil kreve riving av dagens bygning, med pæling for bedre fundamentering.

– I disse tider med oppmerksomhet på gjenbruk kan det være bedre å tillate en ny femte etasje her nå. Jeg er for høyere utnyttelse i sentrum, og det er ingen som kan tvinge Bane NOR til å rive og bygge høyere, sier Myrhol.

– Lite pragmatiske

Han frykter at et avslag nå vil føre til at det ikke blir aktivitet og nye sentrumsnære arbeidsplasser ved kollektivknutepunktet ved Jernbanen på minst 6–7 år, men har fått signaler om at både samarbeidspartiene Ap, MDG og Rødt og opposisjonspartiet Høyre vil si nei til søknaden.

– Jeg ser dessverre ut til å være i stort mindretall. Politikerne i Stavanger er altfor lite pragmatiske. Dette føyer seg inn i rekken der vedtak bremser sentrumsutviklingen, slik som også for eksempel krav til Mediebyen på Nytorget med bevaring av trehus og innsigelse om skyggelegging fra fylkeskommunen, og krav som for eksempel stoppet Coop-bygget på Våland, høyhuset på Nordea-bygget og hotellprosjektet i Kjelvene, sier Myrhol.

Bane NOR: Rehabiliterer

Prosjektsjef Ingvald Berntsen i Bane NOR Eiendom opplyser at Byterminalen nå rehabiliteres både utvendig og innvendig.

– Kolumbus fortsetter sitt leieforhold i nye 15 år. Kolumbus er i vekst og ønsker muligheten for flere kvadratmeter, sier Berntsen til RA.

– Kolumbus fortsetter sitt leieforhold i nye 15 år. Kolumbus er i vekst og ønsker muligheten for flere kvadratmeter, sier Berntsen.

Eiendomsselskapet har langsiktige planer for Byterminalen.

– Vi har et bygg under rehabilitering som bli stående i 50 år til, så en ny reguleringsplan for området vil måtte forholde seg til denne bygningen, sier Berntsen.

