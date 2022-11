Arnt-Heikki skal vie 18 brudepar denne dagen

Stavanger kommune kan melde at romantikken blomstrer i byen. Nå på fredag, altså 11.11.2022, er det hele 18 brudepar som skal vies på rådhuset. Ingen andre enn politiker Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) som tar imot brudeparene denne fredagen på det fungerende rådhuset i Olav Kyrres gate 23.

– 11 + 11 er jo 22, så denne bryllupsdagen blir lett å huske, sier Steinbakk i en pressemelding.

Medregnet kommende fredags vielser, er han oppe i 154 par siden de borgerlige vielsene ble overført fra tingretten til kommunen i 2018.

– Det har vært mange flotte og spesielle øyeblikk gjennom disse årene, og jeg har møtt hundrevis av glade og forventningsfulle mennesker. Noen stiller med maksimalt antall familie og venner, mens andre bare har med vitner. En fin og minneverdig stund blir det uansett, sier han.

Førstkommende fredag skal den erfarne vigsleren vie et brudepar hvert kvarter. Steinbakk tar det med stor ro og lover full innlevelse.

– Mange er positivt overrasket over hvor fin vi og stemningsfull seremonien for borgerlige vielser er. Vi som er vigslere og representantene fra administrasjonen er alltid opptatt av at brudeparene skal få en god opplevelse på det som er en av de største dagene i livet, fastslår han.

