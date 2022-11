Schizofrenidagene: – Folk er sultne på mer kunnskap

I løpet av denne uken vil rundt 5000 personer være innom Schizofrenidagene, som arrangeres for 32. gang i Stavanger.

– Dette er Europas største tverrfaglige psykiske helsekonferanse, hvor ledende forskere og fagfolk fra inn- og utland kommer, sier organisatorisk leder for konferansen, Elin Skogen. Hun er også daglig leder i stiftelsen PsykOpp.

På Schizofrenidagene får behandlere og terapeuter muligheten til å møtes, for å bli oppdatert på ny behandling og nye forskningsresultater. I tillegg er det en fin møteplass for å utveksle erfaringer, mener Skogen.

– Målet med konferansen er at de skal få tilgang på den nyeste forskningen og nye behandlingsmetoder, slik at de kan reise hjem til egne jobbhverdager best mulig rustet til å ta vare på pasientene, forklarer Skogen.

– Noe for alle

I 1989, da Schizofrenidagene ble startet opp, var fagfolk den primære målgruppen.

– Målgruppen vår er fortsatt fagfolk, altså de som jobber i psykisk helsevern, spesielt på konferansen onsdag til fredag, men vi har også mange andre arrangementer, med en mer utvidet målgruppe.

Skogen viser til at de har egne arrangementer for lærere på ungdomsskolen, videregående skole, og for barnehagelærere.

– Vi har også en egen skoledag, hvor vi samler 3400 VGS-elever. I tillegg har vi publikumsforedrag på kveldene, hvor vi inviterer publikum inn i konferansen. Vi har utstillinger, i samarbeid med Sølvberget og teateret. Vi prøver å tilrettelegge for å invitere så mange som mulig inn i konferansen, sier Skogen.

Hun oppfordrer folk til å sjekke programmet for Schizofrenidagene.

– Nesten hver kveld er det debatter på Påfyll, i samarbeid med KÅKÅ. Det handler om dette med personlighetsproblem og utvikling, det kan være folk kjenner at det angår dem – det er et veldig spennende tema. Du får høre fra de beste på feltet, sier hun.

Bli deg selv

I år handler konferansen om det «å bli seg selv.»

– Det handler om personlighetsutvikling, og personlighetsutfordringer. Det med personlighet er superspennende – hvorfor er du du, og jeg er meg? Hva gjør at vi utvikler oss i forskjellige retninger, hvorfor blir noen syke, mens andre tilsynelatende tåler mer? Det er dette vi skal få svar på, forklarer Skogen.

Hun påpeker at 10 prosent av Norges befolkning lider av personlighetsforstyrrelse.

– Det er en krevende diagnose å ha, du er dårlig, deprimert og det er problematisk for deg selv og omgivelsene dine. Det er en del stigma forbundet med den diagnosen. Vi har fått hele 1200 fagfolk påmeldt på konferansen, som vi nesten kan si er en rekord. Jeg mener det viser at fagfolk selv hungrer etter mer kunnskap rundt denne diagnosen.

Skogen understreker det totalt vil være 5000 personer innom Schizofrenidagene, hvis man ser på konferansen og alle arrangementene rundt.

– Det betyr at vi er den 2. største konferansen i regionen etter ONS. Det er vi stolte av.

Hun ønsker også å minne folk på at det skal være et foredrag av professor Lars Mehlum på Vitenfabrikken onsdag kveld.

– Foredraget handler om selvmord og selvmordstanker, som er et viktig tema mange er opptatt av. Det er fortsatt mange ledige plasser her, understreker hun.

