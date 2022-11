Flere bortvist og vold mot politi og vekter

Politiet melder om flere tilfeller av unge, berusede menn som først ble forsøkt bortvist fra sentrum både i Stavanger og Haugesund, for deretter å returnere til stedene de var bortvist fra.

I Stavanger ble også mann i 20-årene satt i arrest og anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson og ordensforstyrrelse. Dette skjedde klokken 02.17, ifølge politiets meldinger, og volden vedkommende er anmeldt for besto av å sparke til en politibetjent.

Ellers førte en beruset og vanskelig gjest på et utested i Stavanger sentrum til at politiet ble tilkalt like over klokken 23.00 natt til søndag. En 19 år gammel mann ble da bortvist.

Klokken 01.20 ble en beruset mann (19) satt i arrest og blir anmeldt for vold.

– Han er anmeldt for å ha slått til en vekter ved et utested i sentrum, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

I Haugesund var klokken 01.25 da en beruset mann i 20-årene satt i arrest. Han ble tidligere på kvelden bortvist fra sentrum, men valgte å ikke etterkomme pålegget, opplyser politiet.

Mannen anmeldes for forholdet.