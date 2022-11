Ny barnevernsjef i Stavanger

Jakob Bråtå er ny barnevernssjef i Stavanger kommune. Han ble ansatt i juli i år og tiltrådte stillingen 10. oktober.

Bråtå har 25 års ledererfaring fra det offentlige. Han har vært leder både for statlig og kommunalt barnevern, først i Bufetat region vest – Haugesund og nå sist som barnevernssjef i Karmøy kommune

Bråtå er utdannet sosionom, og valgte i sin tid barnevernet som fagområde.

-Fordi jeg syns det er et meget spennende og utfordrende arbeidsområde, sier han.

Bråtå er klar på hvorfor han søkte jobben som barnevernssjef i Stavanger.

– Fordi denne stillingen for meg den mest spennende stillingen i Norge, sier han til Stavanger kommunes nettside.

Bråtå vil bygge et sterkt lag med en solid grunnmur, slik at kommunen får til å ha forsvarlige tiltak for utsatte barn og unge, forteller han i artikkelen.

Etter at par uker i jobben har han fått et godt inntrykk av barnevernet i Stavanger.

-Det er mange kjekke og engasjerte mennesker i barnevernet – og veldig gode lokaler.

Dette mener den ferske sjefen blir barnevernets viktigste oppgaver framover:

– Å bidra til å forebygge omsorgssvikt og hjelpe utsatte barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt. Fremover blir det særdeles viktig å få til gode tiltak lokalt i Stavanger. Da i samarbeid med de andre som jobber med barn og unge, særlig i skolesektoren, med mottoet «bedre hjelp der barnet bor». På denne måten kan vi få til færrest mulig plasseringer utenfor hjemmet.

