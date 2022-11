Breigata blir bilfri fra mai

I kommunalutvalget tirsdag formiddag ble det besluttet å stenge Breigata og Kirkegata for biltrafikk fra mai 2023. Hvordan stengningen fungerer vil evalueres høsten 2024. At Breigata og Kirkegata skal bli en del av gågatenettverket i Stavanger sentrum, er en del av sentrumsplanen, som ble vedtatt av Stavanger bystyre i 2019.

Kommunedirektøren la fram to alternative forslag til hvordan stengingen skal skje.

Daria Maria Szymaniuk fremmet et alternativt forslag på vegne av flertallspartiene Ap, FP, MDG og Sp. John Peter Hernes (H) la til at det skal være sikret atkomst til Sølvberget.

Daria Maria Szymaniuk (MDG) (Stein Roger Fossmo)

«Breigata-Kirkegata åpnes opp for gående og syklende, og stenges dermed for gjennomkjøring og parkering mai 2023. (som. Bakkegaten til Nedre Holmegate) (atkomst til kulturhuset beholdes), steiningen kombineres med midlertidig møblering av gatene tilpasset vareleveranser og atkomst til eiendommer. Det er viktig at det tilrettelegges for HC-parkeringer. Åpningen av gågatene evalueres høsten 2024».

– I dag gjennomfører vi politikken vi vedtok i 2019, og vi gleder oss til mai og en sommer med et sentrum fullt av liv og renere luft. Samtidig ønsker vi i samarbeidspartiene mer fart på gjennomføringen av sentrumsplanen, sa Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Fjerning av korttidsparkeringsplasser bekymrer

I Breigata er det flere korttidsparkeringsplasser. Alle disse vil fjernes ved overgangen til gågate.

I september uttrykte styringsleder i Brødrene Pedersen og eier av bygningen, Paul Christian Bull, bekymring for hva omleggingen vil si for sentrumshandelen. Brødrene Pedersen har holdt til i lokalene i Breigata 5 i 146 år, siden 1876.

– Sånn jeg oppfatter det er handelen i Stavanger sentrum ikke høyt prioritert hos verken byråkrater eller politikere. Antall korttidsparkeringsplasser er viktig for byen og for Brødrene Pedersen. Det vil være negativt er hvis 20 korttidsparkeringer forsvinner. Det er jo rene galskapen hvis du tenker på handel, sa Bull til RA.

Tanken om gågaten i seg selv er han ikke fremmed for, men mener at det er nødvendig å kompensere for tapet av korttidsparkeringsplasser.

– MDG har sammen med flertallspartiene innført utslippsfri hjemlevering sånn at det ikke er nødvendig at folk stopper utenfor butikken for å plukke opp én vare. For øvrig er det flere muligheter for langtidsparkering i nærheten, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG) til RA.

Szymaniuk peker på en undersøkelse av 15 europeiske byer med bilfrie gater i regi av Transportøkonomisk Institutt.

– Undersøkelsen finner at så lenge endringen foretas i godt samarbeid med innbyggerne og næringslivet for å skape trivsel og fyller gata med innhold, fører det til mellom 10–40 prosent i økt omsetning for de næringsdrivende. Bedre trivsel gjør at vi bruker byen mer, sier hun.

– Ikke nok liv og røre

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var eneste stemme mot forslaget. Han mener det ikke nok liv og røre i Stavanger sentrum til at en hel gate må stenges for biltrafikk.

– Først lage liv og røre og så se om det er behov for å stenge for trafikk. Ikke akkurat liv og røre nok, ikke akkurat trengsel som tilsier at gata skal være bilfri, sa han.

John Peter Hernes (H) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp). (Stein Roger Fossmo)