Tina Jørgensen-saken: Politiet er ferdig med etterforskningen

– Politiet har ferdigstilt sin etterforskning og innstillingen er nå sendt til statsadvokaten for videre vurdering. De pårørende er orientert om vår innstilling, men vi ønsker ikke å offentlig kommentere innholdet i den. Bakgrunnen for det er at det nå er opp til statsadvokaten å gjøre sin vurdering før riksadvokaten tar en endelig avgjørelse, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt tirsdag formiddag.

I oktober 2016 anmodet politimesteren i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000.

I april 2018 leverte Cold case sin rapport, der de anbefalte at politidistriktet iverksatte ny etterforskning i et begrenset omfang. Hans Vik besluttet at en ny etterforskningsgruppe, som tidligere ikke hadde vært involvert i saken, skulle nedsettes. Gruppen hadde i utgangspunktet base i Sandnes.

I september i fjor offentliggjorde politiet at en mann i 50-årene har status som mistenkt i saken. Mistankegrunnlaget bygger på at mannen var i Stavanger i tidsrommet der Jørgensen forsvant, samt hans modus og manglende alibi.

– I juli i år fikk mistenkte status som siktet. Årsaken til denne endringen var at mannen hadde vært underlagt tvangsmidler i den skjulte etterforskningen. Det var altså ikke begrunnet i en ny utvikling i den pågående etterforskningen, sier Byberg Malmin.

Siden i fjor sommer har drapet på Tina Jørgensen vært etterforsket i fellesskap med Karmøy-saken fra 1995. Etterforskningen har hatt base i Stavanger, og Kripos har bistått i dette arbeidet. Siden pågripelsen har siktede blitt avhørt seks ganger. Han har hele tiden nektet befatning med begge drapene.

Har gjennomført en rekke nye vitneavhør

Politiet har mottatt i underkant av 100 tips etter at det ble iverksatt ny etterforskning i saken. Snaut 40 av disse har kommet inn etter pågripelsen i fjor. Totalt er det registrert i underkant av 1800 tips i saken. Tipsene handler om potensielle gjerningspersoner, observasjoner og teorier om hva som kan ha skjedd. Flere tips, både nye og gamle, har generert etterforskningsskritt i perioden 2018–2022.

– Siden 1. september i fjor har vi avhørt 140 vitner. Dette er i all hovedsak personer som ikke er avhørt tidligere i forbindelse med denne saken, opplyser Byberg Malmin.

Har analysert sporprøver

Politiet har tidligere vært åpne om at noe av beslaget i saken har blitt destruert, da det ble vurdert som ikke mulig å framskaffe DNA av materialet. Det finnes fortsatt flere beslag i saken, også av spormateriale som tidligere er undersøkt uten å gi resultat.

– I løpet av den siste etterforskningsfasen har politiet gjennomført nye analyser av sporprøver sikret i saken. Analysene har ikke resultert i funn, sier Byberg Malmin.

God dialog med de pårørende

Siden iverksettelse av ny etterforskning har politiet hatt jevn og god dialog med de pårørende og deres bistandsadvokat.

– Drapet har blitt etterforsket i flere faser siden 2000. Det har vært viktig for oss å være så åpne vi kan med de pårørende underveis, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Statsadvokat Folke Åmlid er saksansvarlig for videre behandling av Tina-saken.