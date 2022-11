Feiret: Stavanger har bosatt 500 flyktninger

I forhold til folketallet ligger Stavanger kommune helt i toppen i landet når det gjelder tempoet på bosettingsarbeidet. Det skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Nylig hadde kommunen en markering. Her takket leder for flyktningtjenesten, Tor Arne Hartvigsen, sine medarbeidere og kommunale samarbeidspartnere med en markering i flyktningtjenestens lokaler nylig.

-Tusen takk til alle som er med og bidrar til at vi kan holde trykket oppe på bosettingen. Stavanger kommune har aldri bosatt så mange før. Dette har vi klart takket være godt og systematisk samarbeid, sier Hartvigsen.

22 nye medarbeidere

På grunn av krigen i Ukraina ble Stavanger kommune anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 750 flyktninger i 2022, inkludert mindreårige flyktninger. Dette ble senere vedtatt av formannskapet.

Tallet inkluderer 110 som kommunen hadde sagt ja til før Ukraina-krisen.

For å håndtere anmodningen har flyktningtjenesten siden april oppbemannet med 22 medarbeidere. Disse jobber med bosetting og oppfølging, introduksjonsprogram og som merkantile/støttetjenester.

– Bosettingen er kun starten på kommunens integreringsarbeid. Vi koordinerer og fasiliterer offentlige tjenester og kontakt med frivillig sektor rundt nye familier. Vi jobber med 15–20 ulike nasjonaliteter, selv om hovedvekten nå er relatert til ukrainere, forteller Tor Arne Hartvigsen.

Trenger flere boliger

Stavanger kommune trenger flere boliger, da hoveddelen av husingen er avhengig av det private leiemarkedet.

Flyktningtjenesten jobber systematisk videre mot måltallet 750. Fra mai til oktober har Stavanger kommune bosatt 80 flyktninger per måned.

Tilgangen på boliger og nye anmodninger fra IMDi vil avgjøre om tempoet på bosettingen blir like høyt framover. Noen av de bosatte flyktningene får kommunale boliger, men hoveddelen leies inn fra det private markedet. Og det trengs mange flere innleide private boliger hvis målet skal nås.

– Blant de ukrainske flyktningene er det mange mindre familieenheter. Det krever et stort antall boliger. Eiendomsavdelingen gjør en utrolig god og viktig jobb, og har klart å leie inn over 150 boliger fra det private markedet. I tillegg har mer enn 100 familier selv funnet og fått godkjent bolig i det private leiemarkedet. Men vi trenger flere boliger, sier Tor Arne Hartvigsen.

Disse boligene trenger Stavanger

Kommune trenger både eneboliger, to-, tre- og fireroms leiligheter å tilby flyktninger som skal bosettes i kommunen.

Boligene må ha egen inngang, og skal ikke ha fellesarealer med annen bolig utenom uteareal og fellesgang. Boenheter som allerede er godkjent for utleie trenger ikke ny godkjenning for utleie til flyktninger eller andre.

Som huseier må du sørge for at det er trygt å bo der, og at standarden er forsvarlig. Det skal være mulig å rømme fra minst to plasser, som dør og vindu. Det må minimum være en røykvarsler per etasje.

Stavanger kommune trenger også boliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det betyr at alt må være på ett plan. Boligen kan ikke har trapper til, eller inne i, boligen.

