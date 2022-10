Sykehjem: Kommune får kritikk av Statsforvalteren

Det konkluderer Statsforvalteren med etter tilsyn hos Stavanger kommune.

Det ble ikke undersøkt om vold og overgrep har forekommet mot beboerne på sykehjemmet der tilsynet ble utført. Tilsynet avdekket noen forbedringsområder ved kommunens internkontrollsystem.

Statsforvalteren konkluderte likevel med at Stavanger kommune ikke i tilstrekkelig grad sikrer at det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av vold og overgrep mot beboere på sykehjem. Dette er brudd på helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3a og forskrift om ledelses- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, §§6-9. Statsforvalteren begrunner dette med at de under tilsynet fant at de ansatte ikke hadde en klar, felles forståelse av hva vold og overgrep begått av ansatte mot beboere er, og når det skal meldes avvik for eksempel i forbindelse med at ansatte behandler beboere respektløst eller lite omsorgsfullt.

Statsforvalteren har bedt kommunen legge en plan for å sikre at alle ansatte har en felles forståelse av hva vold og overgrep mot beboere innebærer, hvordan det skal forebygges og følges opp, og hva som skal meldes som avvik eller uønskede hendelser innenfor dette området. Stavanger kommune vil få en frist for iverksettelse av tiltakene, og ledelsen skal følge opp at tiltakene blir iverksatt og har den ønskede effekten.

[ Pasient døde etter å ha fått påvist infeksjon med legionella på sykehuset ]