Stavanger får byarkitekt: – Vi må bevare det unike

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok torsdag ettermiddag å opprette en byarkitektavdeling. Vedtaket ble fattet mot Frps ene stemme.

Frp fryktet konsekvenser for byens utbyggere.

– Frp er skeptisk til en egen byarkitektavdeling. Én grunn er at det vil gjøre bygging i Stavanger langt dyrere, og vi er redd for konsekvensene for de som ønsker å gjøre tiltak i byen, sa Mats Danielsen (Frp).

Kommunedirektøren har anbefalt opprettelsen.

– Frp er tilhenger av mangfold, og det vi tror vi sikrer det best ved å vise tillit til de arkitektkontorene som finnes, og at ikke med en sentral aktør som byarkitekten vil være, med fingrene med i spillet, sa Danielsen, som også fryktet utgiftene.

– Gjør byen attraktiv

De øvrige politikerne sto i kø for å støtte forslaget, og både representanter fra Venstre, MDG og Ap pekte på at partiene gikk til valg på å opprette byantikvar før 2019-valget.

– En byarkitekt vil være et forsterkende ledd i utviklingen av byen, og avdelingen bør gis samme ansvar for det nye som byantikvaren har for det gamle i byen. Stavanger bør ikke utvikles som andre storbyer, vi må bevare det unike med Stavanger. Å satse på arkitektur er vesentlig for å gjøre byen attraktiv, sa Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V).

UBS-nestleder Anders Fjelland Bentsen (Ap) pekte på at opprettelse av byarkitekt er nedfelt i flertallspartienes politiske plattform, og allerede innført i Bergen, Trondheim og Oslo.

– Nå er omsider det samme på plass i Stavanger. God arkitektur er ikke nødvendigvis dyr, men den er bedre gjennomtenkt. Tatt i betraktning i at bygg gjerne skal stå i hundre år, er i et langsiktig perspektiv kvalitet ikke dyrt, tvert imot, argumenterte Bentsen.

– MDG mener det er et riktig grep å få økt oppmerksomhet på arkitektur og byforming, ikke fordi vi ikke har gode arkitekter i byen allerede og gode fagfolk i kommunen, men fordi vi trenger noen med mandat til en helhetstenkning med bred forståelse, supplerte Thomas Bendiksen (MDG).

Kommunedirektøren framhever at etablering av en byarkitektavdeling ikke endrer på myndigheten og ansvarsområdene i andre avdelinger i kommunen. Kostnadene for opprettelsen er ikke spesifisert i saksdokumentene til UBS, men planen er å starte med en leder for så å bygge ut avdelingen etter behov.

Bekymret for utbyggere

Cille Ihle (H) stilte seg bak opprettelsen og viktigheten av å satse på arkitektonisk kvalitet, men hadde forståelse for at det ble stilt spørsmål om opprettelsen var fornuftig bruk av kommunenes penger.

– Samtidig er arkitekturen i en by kjempeviktig. Høyre har tro på at en gjennom en opprettelse av en slik avdeling vil vise at arkitekturens kvalitet er viktig og noe Stavanger vil satse på, sa hun.

I Høyre er det også bekymring for om en slik avdeling kan det gjøre det vanskeligere å få på plass utbyggingsprosjekter i byen, og foreslo at en byantikvaravdelingen ble supplert med en ansatt med prosjektkompetanse.

– Slik at det kan være en konstruktiv samtalepartner for realisering av prosjekter, som hun sa.

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet, men følger saken videre.