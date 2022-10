Løfte om områdeløft: Slik skal det bli i Kvernevik

I 2019 vedtok flertallspartiene å gjennomføre et levekårsløft i Kvernevik. Storhaug og Hillevåg ble prioritert først, og nå, tre år senere er det Kverneviks tur. Det bestemte kommunalutvalget i forrige uke.

Da RA tok turen til Kvernvik kom Vilja Vartdal Martinsen (14) og Najad Mohammed Farah Elmi (14) gående med fulle Rema 1000-poser, i det som omtales som sentrum av bydelen. De har handlet inn til middag som de etterpå skal tilberede til barn som en del av faget «Innsats for andre». 14-åringene er glade for at bydelen skal få et løft og setter pris på grepene som allerede er gjennomført.

– Det er kjempegøy og koselig å bo i Kvernevik. Det har kommet fritidsklubb og svømmehall. Miljøet har blitt mye bedre. Det er flere unger som er i lag nå, og ikke er så mye på telefonen, sier Vilja Vartdal Martinsen.

Najad Mohammed Farah Elmi legger til:

– Kvernevik er et veldig bra sted. Folk er mer sosiale nå enn før, sier hun.

Vilja Vartdal Martinsen og Najad Mohammed Farah Elmi Vilja Vartdal Martinsen (14) og Najad Mohammed Farah Elmi (14) trives veldig godt i Kvernevik og mener miljøet har blitt bedre etter at den nye fritidsklubben og svømmehallen kom på plass. (Mari Wigdel)

Jevnet med jorden

Da kommunalutvalget behandlet Kvernevik-saken, ble det fremmet et forslag om å gå i dialog med grunneier om å kjøpe tilbake Kvernhuset, som Stavanger kommune solgte i 2013. Med unntak av Frp, stemte alle partiene for forslaget. Dette vil imidlertid ikke la seg gjøre.

Onsdag påpekte Aftenbladet nemlig at Kvernhuset ble jevnet med jorden for over ett år siden. Lederen i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg ser komikken i et slikt vedtak, men misliker at det er symptomatisk for bydelens status.

Kvernhuset «Kommunalutvalget ber videre kommunedirektøren om å inngå dialog med grunneier om det såkalte Kvernhuset med sikte på kjøp», heter det i vedtaket. Noen har ikke fått med seg at Kvernhuset allerede er revet. (Mari Wigdel)

– Det har vært mye lått og løye «her ute» i Kvernevik etter dette kom fram. Folk jeg har snakket med, har bare ristet på hodet. Dessverre er det gjentakende at politikerne ikke har peiling på hva som foregår i Kvernevik. Har de i det hele tatt vært der ute de siste tre årene? sier Lars Peter Endresen (FP), leder i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg, til RA.

– Vi ønsker at politikerne finner ut hva som er problemet i bydelen ved å involvere seg med innbyggerne. Hva er det de ønsker og mangler?

Lars Peter Endresen (FP), leder i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg, mener det er gjentakende at politikerne ikke har peiling på hva som foregår i Kvernevik. (Martin Simenrud)

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) mener det hele skyldes en uheldig formulering, mer enn uvitenhet om bydelen og de faktiske forhold.

– Nå var det primært tomten vi var interessert i for å skape aktivitet. At formuleringen også inneholdt bygg, og ikke tomt, var uheldig. Jeg kan betrygge Endresen med at Kvernevik står høyt på agendaen til mitt parti, sier ordføreren til RA.

Mer næring, flere møteplasser, færre kommunale boliger

Endresen etterspør mer næringsvirksomhet og flere møteplasser i Kvernevik.

– Meningen var at vi skulle få en kombinasjon av bolig og næring på tomten der Kverntorget og Kvernhuset tidligere sto. Nå får vi et legekontor med fire leger i bydelshuset, men vi trenger også tannlege og apotek, slik at folk ikke med nødvendighet må ut av bydelen for å gjøre de mest elementære innkjøpene.

Han observerer at innbyggere med annen etnisk bakgrunn er gode til å inkludere nyankomne flyktninger og innvandrere, men at det ikke er nok.

- Vi trenger også steder hvor folk kan samles og hvor nye innbyggere fra andre land kan bli invitert på en måte som ikke lar seg gjøre i dag.

I Kvernevik er det flere kommunale boliger enn de øvrige kommunedelene i Stavanger. For å på sikt forandre denne statistikken, ble det vedtatt å ikke gå til anskaffelse av flere kommunale boliger i kommunedelen.

– Antall kommunale boliger har vært et problem fra dag én. Det som i sin tid gjorde at Kvernevik fikk et så dårlig rykte, kan ha noe med at «sosialklientene» ble flyttet ut til Kvernevik, lengst unna sentrum. Man skal samtidig være forsiktig med å stigmatisere Kvernevik med at problemene skyldes kommunale boliger, sier Endresen.

Ordføreren: - Kvernevik har fått et løft

«Temaplan for områdeløft i Kvernevik», som altså ble behandlet i forrige møte i kommunalutvalget, ble vedtatt med en rekke punkter om hva som skal prioriteres i oppgraderingen av Kvernevik, fremmet av ordfører Kari Nessa Nordtun.

Det ble enstemmig vedtatt å forbedre og utbygge sykkelveier, fortau, lekeplasser, belysning av turområder og å etablere flere bysykkelstopp med bedre forbindelser til kommunedelene rundt.

Det ble også bestemt å opprette miljøveileder-stillinger ved tre eller flere barnehager i kommunedelen, samt å øke pedagogtettheten i barnehagene. Ettersom andelen barn i barnehage er under det nasjonale snittet i Kvernevik, etterspør vedtaket tiltak for å løfte denne andelen.

Nessa Nordtun (Ap) understreker at oppgraderingen av Kvernevik ikke kan gå på bekostning av tilbudet i andre kommuner.

– Kvernevik har fått et løft, både på fasiliteter og innhold. Det er ikke lenge siden nytt bydelshus ble tatt i bruk. Jeg har åpnet en ny kunstgressbane i Kvernevik og vi har åpnet for at flere barn (1-7 klasse) kan svømme gratis i svømmehallen. Vi valgte også Kvernevik som område for prosjekt med helhetlig skoledag. Som folkevalgte skal vi prioritere midlene i kommunen, og jeg er stolt over at vi har prioritert Kvernevik i så stor grad som vi har. Samtidig er det viktig at prioriteringen ikke går utover tilbud i andre kommunedeler.

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun er stolt over grepene som har blitt gjort i Kvernevik så langt. (Stein Roger Fossmo)

Helen Husebø er innbygger i Kvernevik og daglig leder i Sunde IL, lar seg imidlertid ikke imponere over flertallpartiens gjennomføringsevne.

– Nå er det tre år siden de gikk til valg på områdeløft i Kvernevik. Flertallspartiene har kun ett år igjen, og det er kanskje ikke så mye de får gjort i løpet av dette siste året. Før sist valg var politikerne på, men nå virker det som det meste av luften av gått ut av ballongen, sier Helen Husebø til RA.

Helen Husebø, daglig leder i Sunde IL, lar seg ikke imponere over flertallpartienes gjennomføringsevne. (Roy Storvik)

Ordfører Nordtun (Ap) forsikrer Husebø om at det er godt med luft i ballongen.

– Vi har mer luft i ballongen enn noensinne – både for Kvernevik og alle andre steder i kommunen. Vi skal legge til rette for mye aktivitet og gode tilbud for innbyggere alle aldersgrupper i årene framover – og det skal vi gjøre i godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og beboerforeninger, sier Stavanger-ordføreren.

Nordtun forteller at det pågår et arbeid med å sikre Kvernevik og Hillevåg nasjonal finansiering gjennom en avtale med staten. Dette er samme avtale som sikret tiltakene for Storhaug.

– Slik kan vi sikre enda flere tiltak i disse områdene i årene framover.

Kommunedelsutvalget for Madla og Kvernevik har fått 500.000 kroner ekstra årlig til å støtte aktivitetstilbud i bydelen. Disse midlene står innbyggerne fritt til å bruke.

– Vi skal legge til rette for mye aktivitet og gode tilbud for innbyggere alle aldersgrupper i årene framover – og det skal vi gjøre i godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og beboerforeninger.

[ Kverneviks nye bydelshus ]

Rapporten «Analyse av Kvernevik» anbefaler Stavanger kommune å gjøre følgende:

Iverksette tiltak som vil kunne bidra til å motvirke levekårsulempene i Kvernevik

Tilrettelegge for innbyggerdialog i kommunedelen, for å styrke innbyggernes medvirkning i utviklingen av eget lokalsamfunn

Være en pådriver for å skape sosiale møteplasser som treffer et bredt lag av befolkningen, spesielt unge og innvandrere

Være en pådriver for å utvikle servicetilbudet i Kvernevik, for eksempel, butikker, kafeer, legekontor, tannlege og apotek. Dette kan skape flere arbeidsplasser, sosialt entreprenørskap, og i seg selv bli viktige sosiale møteplasser

Stimulere til sosialt entreprenørskap gjennom et samarbeid med det lokale næringslivet. Dette vil kunne være et virkemiddel for å motvirke noen av levekårsulempene i Kvernevik.

Sikre en bedre tilrettelegging for myke trafikanter i kommunedelen.

---