Stavanger kommune vil at flere jobber heltid

Stavanger kommune gikk onsdag denne uken i gang med et nytt prosjekt, Heltidskultur i Stavanger kommune.

Målet er å få flere til å jobbe heltid, særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren, hvor behovet for arbeidskraft er størst. Satsingen starter derfor først i helse- og omsorgssektoren og vil etter hvert utvides til hele kommunen.

Prosjektet skal vare fram til 2030.

– I Stavanger kommune velger vi at heltid skal være normalen og deltid unntaket, og vi velger med det et bærekraftig arbeidsliv, trygghet og forutsigbarhet for både ansatte og brukere, sa ordfører Kari Nessa Nordtun i sin åpningstale.

Mindre enn halvparten

Ifølge kommunen jobber mindre enn halvparten av de ansatte heltid, dette gjelder i helse og velferd.

Dette innebærer blant annet at brukerne av kommunens tjenester møter mange ulike ansatte hver dag.

Ansatte som har små stillingsprosenter, står uten de samme rettighetene som andre arbeidstakere. De får ikke fulle pensjonsrettigheter, og de har mindre mulighet til å ta opp lån og planlegge framtiden og fritiden sin.

– Det har vært vanlig å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Vi ønsker å gå bort fra dette skillet, fordi uavhengig av om deltid er frivillig eller ikke, har det de samme konsekvensene når det gjelder tjenestene vi leverer og ansattes arbeidslivsrettigheter, sier prosjektleder for prosjekt heltidskultur, Sissel Røynstrand.

Bemanningsutfordringer

Stavanger kommune står ovenfor store bemanningsutfordringer i årene som kommer. I 2040 vil kommunen mangle 1800 helse- og omsorgsarbeidere viser framskrivinger.

– Vi vil ikke klare å rekruttere så mange nye ansatte, så vi må finne nye måter å organisere arbeidet på, slik at flere kan øke stillingsbrøken sin og stå i full jobb lengre, sier direktør for økonomi og organisasjon, Kjartan Møller.

Forskningen viser også at heltid lønner seg.

– En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet, sier Fafo-forsker Leif E. Moland, som har forsket på heltidskultur i en årrekke.

Flere kommuner har satset

Flere kommuner i Norge har jobbet med å skape heltidskultur i mange år, og budskapet er klart: det er mulig, men det tar tid.

– Å skape en heltidskultur handler ikke bare om organisering av turnus, nye arbeidstidsordninger eller andre tiltak, men også om holdninger, forankring, kultur og normer, sier Martin Ytreland, enhetsleder i Midt-Telemark kommune.

Midt-Telemark opplevde både lavere sykefravær, bedre omdømme og mer fornøyde ansatte og brukere etter at de begynte å jobbe med heltidskultur.

