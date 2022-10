Etablerer nytt fastlegesenter på Forus – frykter presedens

Forus-området har stått uten fastlegetilbud siden 1. september i år.

Det ene legesenteret på Forus var privatdrevet, og da to av tre leger skulle gå av med pensjon, var det ingen søkere til å overta driften. Stillingene skal ha vært utlyst gjentatte ganger.

De 3300 pasientene med tilknytning til Forus legesenter, har fått legetilbud ved andre legesentre i sentrum.

Forus legesenter skal omsider få leger på plass etter at kommunen har kommet opp med en ny løsning. (Arne Birkemo)

Stavanger kommune har opplevd et bratt fall i fastlege-tilgjengeligheten det siste året. I februar 2021 var det drøyt 1900 ledige plasser, i desember falt dette til rundt 500.

15. september 2022, er det ingen ledige listeplasser i hele kommunen.

På formannskapsmøtet berømmer Dagny Sunnaas Hausken (Sp), Dag Mossige (Ap) og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) Stavanger-administrasjonens evne til å kjapt finne løsninger på utfordringene i bydelen.

Inntil fire leger

På møtet i formannskapet torsdag, la kommunedirektøren fram mulighetene for å sikre et videre fastlegetilbud på Forus.

Den beste løsningen er etter kommunedirektørens vurdering en «8.2»-avtale på Forus med inntil fire leger.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt.

Stavanger kommune oppretter et legesenter med inntil 4 leger, og «8.2»-avtale i Forus-området. Dette innebærer at legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og ivaretar drift og driftsutgifter. Kostnader i forbindelse med etablering og drift av nytt «8.2»-senter vurderes i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Det tas forbehold om kostnader i handlings- og økonomiplanen.

Hva er en 8.2-avtale?

En såkalt 8.2-avtale innebærer at «legene er selvstendig næringsdrivende og at kommunen ansetter støttepersonell og ivaretar drift og driftsutgifter».

En slik avtale er et samarbeid med kommunen og næringsdrivende leger. I Stavanger har det vært tradisjon for at fastleger har drevet egne praksiser. Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) peker på at dette kanskje er i ferd med å forandre seg.

Politikk Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp). (Kathinka Skott Hansen)

– Denne avtalen skaper et mangfold i ansettelsesforhold, hvor kommunen står for kontor og personell mens legene selv er selvstendig næringsdrivende. Det er en mellomting mellom å være kommunalt ansatt og selvstendig næringsdrivende. Vi må prøve forskjellige ting for å konkurrere med sykehuset, sier Sunnanå Hausken til RA.

Stavanger står i en rekrutteringskrise for fastleger. At søkertallet på kommunale fastlegestillinger er høyt, kan være et viktig signal, mener Hausken. Hun tror flere enn før ønsker mer ordnede arbeidsforhold enn tidligere.

– Ikke alle ønsker å jobbe sånn som det var før. Da jobbet mange hele tiden. Folk vil gjerne være leger, ikke ha ansvaret for kontoret og ansettelse av vaskehjelp. Vi har sett at til kommunale stillinger er søknadstallet overraskende høyt, for eksempel på Lervig.

Frykter presedens

Men hvis Stavanger kommune går inn og løser en utfordring med denne ordningen, kan det tenkes at flere selvstendig næringsdrivende vil ønske seg samme samarbeid med kommunen. Det frykter kommunedirektør Per Kristian Vareide og understreker at ordningen ikke kan bli den nye normalen.

– Kommunedirektøren er bekymret for presedens. Dette er ikke en generell ordning, men gjelder bestemt dette konkrete kontoret for å løse utfordringen. Vi har en lignende avtale på Finnøy, av andre grunner, sa Vareide på møtet i formannskapet.