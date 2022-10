Finansiering og støtte til varmepumpe: Kan gjøre varmepumpen titusener dyrere

– Når jeg er hjemme, fyrer jeg stort sett med ved, men jeg vil gjerne installere et par varmepumper som kan holde temperaturen når jeg er borte, sier Espen Nødland (32) til Rogalands Avis.

Nødland har flyttet sengen ned i stua, siden huset hans er bedre isolert i første etasje enn i andre. Det vil si at han har fem ubrukte rom i boligen sin i Kvernevik, og nå vil han altså installere to varmepumper som nok et grep for å holde strømutgiftene nede.

Eksplosiv salgsvekst

Han er slett ikke alene om å ville installere varmepumpe nå som vinteren er i anmarsj.

– Etter at andre runden med støtte til varmepumper fra kommune ble innført, har det vært et ekstremt bra trøkk hos oss. Det er ingen tvil om at de høye strømprisene sammen med støtteordningen har gitt god veksteffekt for oss, sier salgssjef Tore Ophuus hos AC Senteret Stavanger til RA.

– Salget har økt med 90 til 100 prosent hvis vi ser på månedene nå i høst sammenlignet med i fjor. Økningen varierer noe rundt om i landet, men er absolutt høyest i Stavanger, sier Ophuus videre.

Tore Ophuus, salgssjef hos AC Senteret Stavanger. (privat)

Også Norsk Klimasenter opplever betydelig salgsøkning:

– Vi har gått fra å ligge på åtte til ti daglige monteringer av varmepumper, til å montere opp mot 16 til 18 daglig. Dette har imidlertid noe med bemanning å gjøre også – vi er flere på kontoret og flere montører nå, sier salgssjef Petter Hodneland til RA.

Koster fort 30.000 kroner

Ifølge Ophuus hos AC Senteret er snittprisen for en varmepumpe inkludert montering mellom 25.000 og 30.000 kroner. De ser at mange kunder ønsker de beste pumpene, både når det kommer til effekt og design. Norsk Klimasenter opplyser at de har en lignende snittpris rundt 25.000 til 27.000 kroner for varmepumpe og montering.

– Kundene har ofte sett seg ut varmepumpe på nett før de kommer til oss. En kombinasjon av pris, kvalitet og merke er viktig for kundene, etter vår erfaring. Vi selger kun varmepumper fra Mitsubishi og Panasonic – dette er kjente merker og pumper som har kommet ganske godt ut på tester, sier Hodneland.

Blir dyrere når betalingen deles opp

Nødland i Kvernevik har fått AC Senteret på befaring, og etterpå vil han få tilsendt et pristilbud for de to varmepumpene han ønsker seg. Det vil si at han ikke vet hva regningen ender på.

– Jeg vil helst betale alt med én gang, for jeg er ikke kjempefan av delbetaling, men jeg må se hva prisen blir, sier Nødland.

I disse dager der mye blir dyrere, er det slett ikke alle som kan bla opp 30.000 kroner og betale hele varmepumpe-kjøpet i ett jafs. Derfor tilbyr flere varmepumpe-forhandlere delbetalingsløsninger.

– Mange synes nok delbetaling er gunstig akkurat nå, og noen forhandlere tilbyr rentefri nedbetaling fordelt på 24 måneder. Risikoen er imidlertid om du ikke klarer å fullføre betalingen. Varmepumpen kan fort bli veldig dyr om den havner hos et inkassobyrå, advarer Geir Grindland i Inkassopartner overfor RA.

Geir Grindland i rådgivningsselskapet Inkassopartner. (privat)

Christian Asserson, produktsjef for boliglån i Sparebank 1 SR-Bank, opplever at flere varmepumpeleverandører har avbetalingsløsninger som ikke koster skjorten, men anbefaler alle som vurderer en slik løsning om å se på totalsummen:

– Si du kjøper varmepumpe til 30.000 kroner på delbetaling over tolv måneder til fire prosent rente. Det vil da koste deg totalt 31.254 kroner. Hvis renten på avbetalingen er 20 prosent, derimot, blir totalkostnaden 33.947 kroner, eksemplifiserer Asserson for RA.

Grindland i Inkassopartner legger til at hvis delbetalingsavtalen misligholdes, legges det til inkassogebyr på toppen som starter på 245 kroner måneden, for så å doble seg flere ganger. Til slutt kan det fort dreie seg om over 1500 kroner per måned kun i inkassogebyr.

Jo høyere rente og månedskostnad, desto dyrere blir varmepumpen totalt sett. Legges det til inkassogebyr og annet på toppen, kan det til slutt dreie seg om titusener ekstra sammen med de opprinnelige kjøps- og monteringskostnadene av varmepumpen.

Så, kjøper du varmepumpe på delbetaling eller ved låneopptak, bør du sette deg grundig inn i hva dette koster ekstra.

Rogalendingene er flinke til å betale alt

Hvorvidt mange varmepumpe-kjøp havner i inkassoregistrene etter hvert, vil tiden vise. Heldigvis ser det foreløpig ut til at folk i Stavanger og omegn er flinke til å betale hele kjøpet i ett jafs:

– De aller fleste betaler hele beløpet med én gang, godt under ti prosent velger delbetaling. Spesielt i Rogaland er folk flinke å betale alt i ett jafs. Andre steder der det er større arbeidsledighet, for eksempel i Østfold, ser vi at flere velger delbetaling, forteller Ophuus hos AC Senteret i Stavanger.

Hodneland hos Norsk Klimasenter rapporterer om det samme. Rundt én av ti av kundene deres i Stavanger velger delbetaling.

Andreas Knop Ingebrigtsen fra AC Senteret oppfordrer Espen Nødland om å søke kommunen om støtte til varmepumpe-kjøpet sitt. Det bestemmer Nødland seg for å gjøre. (Eilin Lindvoll)

Ikke alle får støtte

Andreas Knoph Ingebrigtsen fra AC Senteret er på befaring hos Nødland i Kvernevik, og spør ham om han har søkt støtte fra kommunen.

– Nei, men det kan jeg gjøre, svarer Nødland.

Dersom du vil installere varmepumpe hjemme, finnes det flere mulige støtteordninger:

Du kan du søke Enova om støtte, men fra de får du kun støtte til væske-til-vann-varmepumpe.

I slutten av oktober kan Lyse-kunder i Sør-Rogaland kjøpe luft-til-luft-varmepumpe av dem som blir montert og rentefritt nedbetalt over 60 måneder via strømregningen. Det er flere hundre som allerede har meldt interesse. I første fase kommer de til å levere et fåtall attraktive modeller fra én leverandør som de nå er i ferd med å velge, opplyser Lyse overfor RA.

Sist, men ikke minst, har Stavanger kommune en støtteordning for varmepumper. De startet først en støtteordning 1. juli hvor de holdt søknadsmuligheten åpen til den var «fulltegnet». I den nye runden nå i høst har kommunen gjort det litt annerledes og satt en søknadsfrist til 25. oktober.

– Vi har ti millioner til rådighet denne gangen også, og rundt 1550 søkere vi få innvilget støtte. Alle som får tilsagn om støtte, kan få dekket inntil 40 prosent av kostnaden for kjøp og installasjon, men maksimalt 6000 kroner i støtte for ei varmepumpe, forklarer Gabriele Brennhaugen, rådgiver for klima og miljø i Stavanger kommune til RA.

– Hittil har det kommet inn cirka 3500 søknader. Fordelingen av støtte vil bli avgjort med loddtrekning automatisk når søknadsfristen går ut, og alle får et svarbrev nokså fort med enten tilsagn eller avslag, sier Brennhaugen.

Det betyr, med andre ord, at det har kommet inn mer enn dobbelt så mange søknader som det vil bli endelige mottakere av støtte til varmepumpe i kommunen.

– Selv om det ikke er sikkert jeg får støtte, skader det i alle fall ikke å søke, det koster jo ingenting, påpeker Nødland som skal kjøpe varmepumper til huset sitt utenfor Stavanger.

---

FAKTA

Bankene tilbyr «varmepumpe-lån»

Både Sparebank 1 SR-Bank og Den Gule Banken Sandnes Sparebank tilbyr lån til kunder som vil gjøre Enova-godkjente tiltak i boligene sine. Hos SR-Bank må tiltaket utløse Enova-støtte, så når det gjelder varmepumper er det kun væske-til-vann-varmepumpe de gir lån til. Den Gule Banken, derimot, gir lån til alle tiltak Enova lister opp, både de som gir støtte og ikke. Begge bankene reklamerer også med null prosent rente ut 2023 dersom låntaker også allerede har boliglån i bankene.

– De aller fleste henvendelsene vi har fått gjelder kjøp av varmepumpe. Deretter er det nok solcellepanel og lavenergivinduer som står på lista, forteller Erik Kvia Hansen, direktør for personmarked i Den Gule Banken til RA.

Asserson i SR-Bank melder om at av miljølånene de har utbetalt hittil, har seks gått til solcelleanlegg og ett til oppgradering av bygningskropp, så de har ingen søknader til andre formål ennå.

– Et viktig poeng her er at luft-til-luft-varmepumper, som er de vanligste, ikke utløser Enova-støtte, og dermed faller utenfor vårt miljølån i SR-Bank også, sier Asserson.

Dersom lånet til varmepumpe eller annet Enova-godkjent eventuelt ikke er nedbetalt innen utgangen av 2023, får lånet samme rente som boliglånet kunden har i Den Gule Banken. Hos SR-Bank får miljølånet ordinær miljølånsrente etter 31.12.2023. For øvrig tilbyr SR-Bank også miljølån til folk som ikke har boliglån hos dem, men da får lånet ordinær effektiv rente på 3,99 prosent (per oktober 2022) fra første dag.

---