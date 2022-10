Influensabølgen kommer: – Disse bør ta vaksinen

– Hvert år, under et vanlig influensa år, dør 900 mennesker i Norge. Er det et år med kraftig influensaviruset er det noen hundre flere. Influensa medfører også mange sykehusinnleggelser. For å skåne folk, ber vi personer i risikogruppene om å vaksinere seg, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden.

Overfor RA forklarer hun hvorfor influensasesongen i år blir ekstra farlig for mange.

– Under pandemien var det lite influensa. Folk holdt avstand, reiste lite og var nøye med hygiene. Det er først og fremst reisevirksomhet som er avgjørende. Nå reiser folk mer. I Asia og Australia er influensaviruset ekstra tøft i år. Det betyr at det også kommer til Europa, forteller Midtgarden.

Influensavaksinen som nå tilbys er basert på influensavirusene som først kommer til jordens sørlige halvkule.

– Influensaviruset trives best om vinteren, derfor kommer den til den sørlige halvkule først. Influensa er ikke bare ett virus. Det muterer seg hele tiden. Derfor tar vi de fire grunnstammene fra den sørlige halvkule og bruker i vaksinen. Det er også derfor vi anbefaler å ta influensavaksinen hvert år, forklarer Midtgarden.

Også FHI advarer mot den kommende influensabølgen.

– Vi venter at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot, og det gjelder særlig små barn, sier Camilla Stoltenberg i FHI.

Nordmenn har dårligere immunforsvar mot influensa etter to år med pandemi. Det kan ramme barn hardt, sier Are Stuwitz Berg, direktør for smittevern og vaksine i FHI, sier til TV 2

Ruth Midtgarden

Dette er risikogruppene

Influensavaksinen kom til byen i begynnelsen av oktober. Den finnes både på apotek og hos fastlegen.

Kommunen anbefaler mennesker i risikogruppene til å ta vaksinen, samt mennesker som bor sammen med dem.

Risikogruppene er mennesker over 65 år, de med hjertesykdom, lungesykdom, nyresykdom og nedsatt immunforsvar. De som er betydelig overvektig bør også ta den. Det samme gjelder gravide, barn med astma, hjerte- og nevrologiske sykdommer.

– Man kan lett bli alvorlig syk av influensa dersom man er i risikogruppene. Man kan få lungebetennelse i etterløpet og viruset er aggressivt. Allmenntilstanden kan bli kraftig forverret, sier Midtgarden

En relativt ny risikogruppe er for tidlig fødte barn.

– Barn som er født før uke 32 i svangerskapet bør ha influensavaksine fra de er seks måneder til de er fem år. Det er ikke blitt informert mye om før, sier Midtgarden.

Noen yrkesgrupper, som helsepersonell, anbefales også å ta årets vaksine.

Vaksinen gir immunitet i seks måneder.

Norge har kjøpt inn over 1,6 millioner influensadoser. Det er rikelig, sier smittevernoverlegen.

Er det virkelig nødvendig?

– Mange er trolig lei vaksinemaset. Først hadde vi flere doser med koronavaksine, nå influensa. Hva vil du si til dem som synes det blir for mye vaksinering?

– Influensavaksinen er veldig trygg og veldig godt utprøvd. Det er få bivirkninger. Jeg forstår at det folk blir vaksinelei. Men vaksinen er en forsikring, som en frivillige kan velge å ta, svarer Midtgarden og kommer med en billedlig eksempel:

– Noen reiser med reiseforsikring, andre gjør det ikke. Det spørs hvilken risiko man er villig til å ta. En kollega på SUS sa til meg: «Å ta influensavaksinen er som å spille fotball med keeper i mål. Det kan gå noen baller inn, men mange reddes. Å gå uten vaksine er som å spille fotball uten keeper. Det går best med keeper».

Influensavaksinen er altså ingen garanti mot influensa, men den beskytter mot alvorlig sykdom og eventuelt sykehusinnleggelse.

Dette er sjansen for å bli syk

Småbarn har større risiko for å få influensa under influensasesongen enn voksne. Grunnen er at voksne har vært smittet mange ganger før av ulike influensavirus.

– Hver sesong får 15–20 prosent av barn influensa. 10 prosent av den voksne befolkningen får influensa. Voksne som bor med barn vil har den samme prosentandelen som barna deres, 15–20 prosent.

Har man hatt influensa før – og er ung og frisk – er sykdomsforløpet mindre alvorlig.

Hva med korona?

Parallelt med influensaviruset, har man koronaviruset. Midtgarden sier at helsemyndighetene spår en ny koronabølge i høst og vinter, og at de til enhver tid ser at folk blir koronasyke.

– Foreløpig anbefales kun vaksinedose fire til mennesker over 65 år, og mennesker fra 18 til 65 år som er i risikogrupper, samt ungdom mellom 12 og 17 med alvorlig underliggende sykdom. Denne gruppen er ikke like ivrige som før til å ta fjerde dose. Vi prøver å informere om at det er viktig for dem, sier Midtgarden.

– Friske mennesker utenfor risikogruppene, trenger heller ikke fjerde dose. Det er den foreløpige anbefalingen fra helsemyndighetene, sier smittevernoverlegen.

Dersom man tar både koronavaksine og influensavaksine, må det gå én uke mellom hver vaksinering hvis de ikke kan settes samtidig.

Det er vaksinesenteret i Hjalmar Johnsens gate 10 som setter koronavaksinene nå.

Midtgarden sier at koronaviruset ikke er like alvorlig for oss som før fordi store deler av befolkningen er vaksinert og de mutantene som går nå gir mildere sykdom enn de første variantene

Hun regner også med det er store koronamørketall.

– Vi teller jo ikke lenger, sier hun.

Disse bør ta influensavaksinen.

Alle over 65 år.

Mennesker mellom 18 og 65 år som er i risikogruppene: De med hjertesykdom, lungesykdom, nyresykdom og nedsatt immunforsvar. De som er betydelig overvektig bør også ta den. Det samme gjelder gravide, barn med astma, hjerte- og nevrologiske sykdommer.

En relativt ny risikogruppe er for tidlig fødte barn. Barn som er født før uke 32 i svangerskapet bør ha influensavaksine fra de er seks måneder til de er fem år.

Noen yrkesgrupper, som helsepersonell, anbefales også å ta influensavaksinen.

Personer som bor med mennesker i risikogruppen.

