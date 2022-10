Sjekk hvem som vant Byggeskikkprisen

Vålandstun seniorboliger fikk Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2022. Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

Vålandstun ble kåret til vinner onsdag klokken 13.00 etter en kamp hvor totalt tre prosjekter var nominert. De to andre nominerte var borettslaget Solborg terrasse på Tjensvoll og Vindmøllebakken bofellesskap i østre bydel.

Vålandstun er et nyskapende seniorprosjekt for en attraktiv alderdom, mener juryen.

– Boligprosjektet har en flott beliggenhet mot Vålandsskogen og boligene på Våland. Vålandstun passer godt sammen med nabolaget, heter det i juryens begrunnelse.

Vålandstun vant Byggeskikkprisen, utdelt av Stavanger kommune. (Sindre Ellingsen)

Vålandstun inneholder 38 leiligheter som varierer i størrelse fra 50 til 105 kvadratmeter, og har 1–2 solrike balkonger hver.

Leilighetene oppfyller Husbanken sine krav til universell utforming, og tilpasses beboerens funksjonsnivå fra fylte 58 år og livet ut.

– De fem boligbyggene er brutt ned med karnapper for å tilpasse seg størrelsen på boligene i området, og er bundet sammen med et felles atrium. Atriet inneholder rause fellesarealer, med trimrom, gjesterom, verksted, kjøkken og allrom. I foajeen kan beboerne lese ferske aviser, drikke kaffe og slå av en hyggelig prat med naboen. Her er det også en tilsatt i 40 prosent stilling som setter opp ukeplan hvor beboerne kan melde seg på aktiviteter etter ønske. Fellesarealene har en fin kontakt med uteområdene og inviterer mot nabolaget. I parkeringskjelleren er det lagt til rette for bildeling og sykkeldeling, mener juryen.

- Et eksempel for framtiden

I uteområdet er store trær og eksisterende steinmurer bevart. Dette er et godt grep som knytter boligprosjektet til stedet, og er flotte romdannende elementer, mener juryen.

I takhagen er felles drivhus flittig i bruk, og ellers er det lagt til rette med varierte sittemuligheter, trim og flott beplantning.

Boligprosjektet har flotte detaljer, spesiallaget trekledning og gjenbruksskifer på taket. Den jugendstil-inspirerte fargesettingen harmonerer godt med trehusbebyggelsen på

Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann.

– Vålandstun er et eksempel for framtiden på hvordan man kan bygge gode boliger for seniorer og motvirke ensomhet i alderdommen. Boligprosjektet viser hvordan nybygg på en hensynsfull og interessant måte kan tilpasse seg og framstå som en naturlig forlengelse av trehusbyen, som skapt for dette stedet, avslutter juryen.

Uteområde på Vålandstun. (Sindre Ellingsen)

Disse sitter i juryen:

Frode Myrhol (politiker og juryformann)

Cille Ihle (politiker)

Per Højgaard Nielsen (Norske arkitekters landsforbund)

Ingrid Eide (Stavanger arkitektforening) Imke Wojanowski (Norske landskapsarkitekters forening)

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen (leder for seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune)

Var ikke folkets favoritt

Publikum har også anledning til å stemme fram sitt favorittprosjekt. Det var faktisk Solborg terrasse borettslag hadde flest tilhengere, og fikk dermed en ekstra stemme med inn i juryen.

Da juryen hadde konkludert, var det likevel Vålandstun som fikk prisen.

Hvert år har Byggeskikkprisen et tema. Årets tema var boliger som skaper steder.

Disse står bak Vålandstun:

Arkitekt: Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Byggherre: Ineo Eiendom AS

Fullført: 2021

