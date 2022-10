Varmestuens Venner kveles av strøm- og matpriser

– Se her, sier styreleder Rolf Pettersen.

Han dunker pekefingeren på en bunke med regninger.

– Det hoper seg opp. Vi sliter med å betale. Strømregningen var på rundt 3000 kroner i måneden. Nå er den på 15.000. Driftskostnadene er mye høyere. Mange av våre faste givere forteller at de ikke har råd til å støtte oss lenger. Hvert år har vi sendt ut en kalender til 9500 faste givere. Nå er vi nede i 3000 faste givere. Folk forteller oss at de ønsker å støtte oss, men at de ikke lenger har råd. Situasjonen er alvorlig, sier Pettersen.

Varmestuens Venner er en stiftelse som siden 1973 har vært et lavterskeltilbud for rusavhengige i Stavanger.

– Et sted der armene og hjertet alltid er åpne. Vi vil være et andre hjem for dem som trenger det, forteller daglig leder Geir Høiland.

Lager 80 middager hver dag

Ukentlig er det over 200 personer som er innom. Varmestuens Venner lager 80 middagsporsjoner hver dag – fra mandag til torsdag. De kjører også ut rundt 20 middager daglig til personer som av ulike grunner ikke kan komme seg til lokalene til Varmestuens Venner i Paradissvingen på Storhaug.

– Vi er ikke bare et sted hvor folk kan komme innom og få mat. Vi hjelper også våre venner med Nav-hjelp, legetimer, apotek-ærend og andre praktiske ting, sier Høiland.

Brukerne er fra 20 til 80 år.

Den siste tiden har ledelsen sett en endring.

– Det kommer flere mennesker som ikke sliter med rus, men som rett og slett er sultne. Fattige. De sliter i hverdagen. Mennesker på trygd som ikke får hverdagen til å gå rundt. Hver uke ser vi nye fjes som er innom huset vårt. Det er jævlig å se, sier styreleder Pettersen.

En billett koster 2500 kroner. 2250 kroner går rett til Varmestuens Venner sitt arbeid — Rolf Pettersen, styreleder Varmestuens Venner

Ny inntektskilde – null solgte billetter

Organisasjonen har et budsjett på fire millioner kroner årlig. Varmestuens Venner får ingen offentlig støtte og er avhengige av folk og organisasjoners giverglede. På grunn av økende strømpriser og høyere matpriser, har Varmestuens Venner sett seg nødt til å tenke nytt for å skaffe inntekter til å opprettholde tilbudet.

Derfor trommer de sammen til gallaaften i DNB Arena 26. oktober i samarbeid med ishockeyklubben Stavanger Oilers. For 2500 kroner får man en tre retters matopplevelse fra Arve Serigstad, samt underholdning på scenene. Artistene som kommer er Britt-Synnøve Johansen, Espen Hana, June Kommune og Pål Mangor Kvammen.

– En billett koster 2500 kroner. 2250 kroner går rett til Varmestuens Venner sitt arbeid, forteller styreleder Pettersen.

– Litt kostnader er det, men vi er heldige som har flotte artister som stiller opp for ingenting og en hockeyklubb som stiller lokaler til disposisjon. Dette for at mest mulig skal gå til de som trenger det mest, legger han til.

Arrangementet i DNB Arena har plass til 200 personer, som potensielt vil gi Varmestuens Venner en halv million kroner i inntekter.

Men hittil er det ikke solgt en eneste billett.

– Ønsket vårt er å kunne ha en slik veldedighetsarrangement hvert år, men nå må vi muligens avlyse. Det er kjempetrist om vi blir nødt til det, sier Pettersen.

Espen Hana stiller opp for Varmestuens Venner og håper publikum gjør det samme. (Roy Storvik)

Espen Hana: – Viktig arbeid med få midler

Artist Espen Hana håper naturligvis at flest mulig kommer.

– Jeg er selv tørrlagt alkoholiker og synes det er kjekt å kunne være med å gi noe tilbake. Varmestuens Venner gjør en kjempejobb. Det er flott at de får til på huset sitt med så få midler, sier Hana.

– Her mener jeg næringslivet og de med penger må kjenne sin besøkelsestid og stille opp. Det er mange folk med mange penger i denne byen, men det er også vel så mange med veldig lite penger – faktisk så lite at de ikke har et sted å bo. Jeg håper salen fylles opp, sier Hana.

«Nippe»: – Et godt sted å komme til

En av Varmestuens Venners faste brukere, Gunnar «Nippe» Hostvedt, er innom og henter mat hos Elin Skjerve, som er frivillig på kjøkkenet.

– Det er jo begrenset hva jeg får laget av mat selv. En god frokost gir en god start på dagen. Jeg er ofte her og vasker klær og får hjelp med alt mulig. Og så er det veldig sosialt. Vi snakker om alt mulig, sier Hostvedt, som også er kjent som «Nippe».

Varmestuens Venner tilbyr ikke bare en varm stue.

– Vi har en del aktiviteter. Her om dagen fikk vi være med på brannkurs, og lære hvordan brannvesenet jobber. Jeg fikk prøve å holde slangen. Det var spennende, og ikke minst lærerikt. Det er viktig å vite hva man må gjøre når det brenner – og ikke bare stivne til, foreller «Nippe».

Gunnar "Nippe" Hostvedt får seg en pose med mat fra Elin Skjerve, som er frivillig på kjøkkenet hos Varmestuens Venner. (Arne Birkemo)

Opprettet i 1973 av Gerd og Evald Høiland, som bestemte seg for å hjelpe de mest vanskeligstilte i samfunnet.

Er et lavterskeltilbud for rusavhengige som har behov for å ha et sted å være, for å slå av en prat, få litt varme, få rene klær, en dusj og et varmt måltid.

Har gjennom årene vært lokalisert flere steder i byen. Flyttet inn i Paradissvingen 1 i 2008.

