Nå installeres ny Tesla-ladestasjon

I andre etasje på Jorenholmen parkeringshus er monteringen av 16 Tesla-hurtigladere i full gang.

Akkurat når laderne er ferdigstilt, er fremdeles uvisst.

– Det er i nær framtid, sier daglig leder Christian Tønnevold i Stavanger Parkering til RA.

– Dette er et nytt og godt ladetilbud. Vi har gjort et grundig arbeid for å få i stand en forretningsavtale. Infrastruktur har vært den store utfordringen, fordi hurtigladerne trenger tilgang på mer strøm, noe vi har vært ansvarlig for å tilrettelegge for.

På spørsmål om hva Tesla Norge betalte Stavanger kommune for å få installere en større ladestasjon, svarer Tønnevold at informasjonen er taushetsbelagt.

Ladestasjon Ny Tesla-ladestasjon monteres i parkeringshuset på Jorenholmen. (Bjørn G. Sæbø/Bjørn G. Sæbø)

Ikke-ekskluderende ladere

Det har vært uaktuelt fra kommunens side å installere ladere kun for Tesla-biler, forteller Dag Mossige (Ap), styreleder i Stavanger Parkering til RA.

– Styret har vært veldig klar på at laderne måtte være åpne for alle, og disse laderne er tilgjengelig for alle biler, ikke bare Tesla-brukere. Det er gøy å kunne tilby hurtiglading i hjertet av byen, i et parkeringshus som desidert er et av våre mest populære. Det kommer til å bli veldig bra for Stavanger sentrum.

Forhandlingene mellom Stavanger kommune og Tesla Norge skal ha pågått lenge.

– Tesla er vant til å forhandle med private aktører, og Stavanger kommune var tydelige på at de ikke kan gjøre akkurat hva de vil. Hele tiden vært klare på at hvis de skal være aktøren i parkeringshuset på Jorenholmen, må de være brukbare for andre biler. Det har tatt sin tid, sier Mossige.

Tilpasset ladetilbud

I parkeringshuset på Jorenholmen er det allerede 30 normalladere. Bare noen av disse beholdes. For ladere av den mer langsomme sorten, er langt fra like mye brukt på parkeringsplasser hvor det er normalt med kortere opphold.

– Erfaringen vår er at ladetilbudet må tilpasses parkeringsatferd. Kort fortalt er det slik at står du lenge er normallading populært, mens ved kortere parkering, som er tilfellet i Jorenholmen, er hurtiglading et bedre alternativ, Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering.