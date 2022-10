Opprop på torget: - Må berge arbeidsplassene

«Sammen skal vi sende et tydelig og kraftfullt budskap til regjeringen og Stortinget om at det snarest må komme på plass en strømpakke for aktørene i næringslivet som er tilstrekkelig til å berge arbeidsplassene i regionen vår», skriver Stavanger Høyre i en pressemelding.

Tirsdag mellom klokken 19.00 og 20.00, arrangerer Høyre et opprop på Torget i Stavanger.

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, skriver i pressemeldingen at alle partier er invitert til å holde appell. Det vil også bli appeller fra næringslivet.

Knutsen Hegdal skriver at Høyre ønsker et tverrpolitisk opprop.

Bakgrunnen er de høye strømprisene. Stavanger-regionen er en av områdene i landet som har hatt høyest strømpriser.

Ifølge Høyre er et stort antall arbeidsplasser i regionen i ferd med å forsvinne. Flere bedrifter varsler at de står på kanten av stupet.

«Det er helt kritisk at det kommer på plass en økonomisk tiltakspakke snarest. Situasjonen har gått fra vondt til verre, og nå er det dramatisk. Forslaget til løsning som regjeringen har lagt fram er på ingen måte god nok. Det må sterkere økonomiske tiltak til enn det som fram til nå har vært foreslått. Vi krever at regjeringen legger fram en krisepakke som reelt vil redde arbeidsplasser, ikke sende tusenvis av arbeidere ut i usikkerhet og arbeidsløshet», heter det i pressemeldingen.

Forrige uke arrangerte Næringsforeningen i Stavanger et møte mellom bedrifter og Frp, hvor bedrifter fortalte om situasjonen sin. Under møtet sa daglig leder i Stangeland Mølle at «det kommer til å gå til helvete for mange bedrifter» i distriktet på grunn av de økende strømprisene.

Høyre fryktet for konkurransekraften i Stavanger-regionen.

«Fraværet av treffsikre økonomiske støttetiltak til næringslivet, og forutsigbare rammevilkår fjerner regionens konkurransefortrinn for industri og næringsliv.»

[ Strømmøte: – Kommer til å gå til helvete for mange ]

[ Slik skal Stavanger kommune spare strøm ]

[ NHO Rogaland om strømpakken: – De store får i mindre grad hjelp ]

[ Strømsjokk for Joker på Vassøy: Øyfolket er redde for å miste butikken ]