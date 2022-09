Sandnes slår Stavanger i solcelle-satsing

Siden 2015 har Enova gitt 854 tilskudd til solcelleanlegg i Rogaland. Ikke mindre enn 221 av disse har blitt tildelt så langt i år. Det er nær dobbelt så mange som i hele 2021.

Enova-støtten har økt med 21.250 kroner, og man kan nå få inntil 47.500 kroner i statlig tilskudd.

I 2021 fikk 121 i Rogaland solcelle-støtte fra Enova. Så langt i år er antallet 221. (Enova)

Mer lønnsomt

Langt flere enn før er altså interessert i å inngå en fastprisavtale med sola. Lyse har merket den økte interessen.

– Etterspørselen har steget jevnt hele året, men vi merket spesielt økning inn mot, og gjennom, sommeren. Siden i fjor har det vært en dobling. Det er klart at de høye strømprisene gjør at folk ser på muligheter for å få ned kostnadene sine, og at de høye strømprisene og økt støttebeløp fra staten gjør at det lønner seg enda mer med solceller enn før. Nedbetalingstiden for et solcelleanlegg har gått fra ca. 15 år til ca. 10 år, og anlegget har en levetid på 30 til 40 år, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef for Energi i Lyse.

Lokale forskjeller

Lyse har dobbelt så mange solcelle-kunder i Sandnes sammenlignet med Stavanger.

– Nå fordeler våre salg seg på 30 prosent i Sandnes, 15 prosent i Stavanger og resten fordelt på andre kommuner i Sør-Rogaland.

Simonsen peker på at den vesentlige forskjellen mellom Sandnes og Stavanger kan grunne i de strenge bestemmelsene for trehusbyen.

– Det er vanskelig å spekulere i hvorfor vi selger relativt få anlegg i Stavanger sammenlignet med Sandnes, men strengere regler for trehusbyen med krav om søknad kan forklare noe av forskjellen.

Trehusbyen Våland (Stavanger kommune)

For hvis du bor i et verneområde, som trehusbyen, eller i et område med mange like hus, trenger du en godkjennelse fra Stavanger kommune for å montere solceller.

– Vi skal se på hva vi kan gjøre

Tilskudd til enøktiltak i trehusbyen er på radaren, forteller leder i Utvalg for Miljø og Utbygging, Rune Askeland (MDG),

– I juni bestilte utvalget en vurdering av en støtteordning for enøktiltak i trehusbyen, deriblant støtte til solceller. Vi i utvalget ønsker å få til gode støtteordninger. Vi har ikke myndighet til å endre regelverket, men vi skal se på hva vi kan gjøre, sier han.





Leder i utvalgt for miljø og utbygging og MDG-politiker Rune Askeland mener Stavanger kommune og politiet må være bedre rustet til fellesfyrverkeriet 2022. (Kathinka Skott Hansen)

Askeland poengterer at solceller ikke nødvendigvis er det beste tiltaket.

– Foreløpig har vi vedtatt støtte opp til 6000 kroner for varmepumper. Siden Enova ikke lenger gir tilskudd til varmepumper, ville vi få på plass en støtteordning. Vi hadde håpet at dette ville smitte til flere kommuner, men det har det ikke foreløpig gjort. Tidligere i september ble et lignende forslag stemt ned av kommunestyret i Sandnes.

8000 hus er vernet

I 2020 skrev Aftenbladet om Fergus Tait på Eiganes som ble nødt til å demontere solcellepanelet på taket. Dette på grunn brudd på bestemmelser for trehusbyen.

Halvannet år senere fikk Tait montere solcellene på hustaket igjen, denne gangen på taksiden som ikke vender mot gaten.

Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse og blir ansett som et kulturminne. De gjeldende bydelene er Storhaug, Eiganes, Våland, Kampen, Stavanger sentrum og deler av Hundvåg.

Trehusbyen (Stavanger kommune)

Byantikvar Hanne Windsholt forteller at gjennom store deler av 1900-tallet var det lite oppmerksomhet rundt verdien av bebyggelsen.

– Husene ble modernisert med husmorvinduer, betongtakpanner, plastkledning, masseproduserte dører etter tidens mote. De små og interessante stiltrekkene som skilte de ulike byggeperiodene av trehusbyen fra hverandre, og som ga trehusbyen karakter og sjarm, forsvant i store mengder.

Byantikvar Hanne Windsholt Byantikvaren Hanne Windsholt (Erik Holsvik)

Byantikvar Hanne Windsholt Byantikvar Hanne Windsholt (Hanne Windsholt)

Siden 80-tallet har Stavanger kommune jobbet aktivt med å reversere denne utviklingen og ta vare på trehusbydelene.

Visuelt forstyrrende

I 2003 ble det utarbeidet «estetiske retningslinjer» for rehabilitering av området. Åtte år etter ble trehusbyen en hensynssone i kommuneplanen. I 2015 kom hele trehusbyen inn på Riksantikvarens liste over nasjonale kulturminneinteresser i by.

– Det betyr at vi faktisk har et nasjonalt ansvar for å ta godt vare på denne bebyggelsen. Trehusbyen er et kulturmiljø av nasjonal verdi, der den store mengden nokså like trehus er det spesielle. For at dette kulturmiljøet skal bevare sin verdi, er det viktig at hvert enkelt hus behandles med omhu, og får beholde, eller får tilbake, sine opprinnelige stiltrekk og sin opprinnelige materialbruk.

Taket er husets femte fasade og har stor innvirkning på opplevelsen av gatemiljøet, ifølge byantikvar Hanne Windsholt. (Caroline Teinum Gilje)

Solcellepaneler blir gjerne montert på taket for optimal generering av solenergi.

– Når det gjelder solceller er materialbruk stikkordet. Taket og taktekkingsmaterialet er veldig viktig for hvordan bygninger framstår. Med feil taktekking, store vinduer eller andre store installasjoner på takflaten, endres inntrykket av huset. Slike installasjoner kan være reklameskilt eller solcellepaneler. Solcellepaneler tjener naturligvis en svært god og allmennyttig hensikt, men ordinære solcellepaneler er likevel minst like forstyrrende for det visuelle bildet som reklame, store takvinduer eller feil taktekking, sier hun.

– Politikerne må gjøre noe

Taktekkingsfirmaet Byggmester Bob på Våland monterer solcellepaneler i Rogaland. Daglig leder Trond Birkedal mener at det er urettferdig at mange hus i disse bydelene ikke får tillatelse til å produsere egen energi.

– Vi får 12 til 14 henvendelser i uken fra folk som vil ha solceller. Det er enormt mange. Siden det for en del av dem som bor i trehusbyen ikke få lov til å legge solcellepanel, har vi aldri lagt der. Men vi mener politikerne må finne en løsning for solcellepanel i bydelene. Hvis du bor rett innenfor trehusbyen er det en sjanse for at du ikke får lov. Alle ting du skal gjøre i trehusbyen er ekstra, og nå får de dette på toppen. Det kan bli et klasseskille.

Birkedal nevner Strand kirke på Tau som i 2016 ble Norges første soldrevne kirke.

– Det er en vernet bygning som fikk solcellepanel. Skifersteinene er bevart på et lager, og på den måten unngås permanent skade på bygningen.

Byantikvar Hanne Windsholt forteller at Stavanger kommune ønsker mer bruk av solceller, og at de godkjenner søknader om solceller i trehusbyen.

– Det er ikke noe totalforbud mot solceller i trehusbyen, og jeg er sikker på at det finnes veldig mange uutnyttede takflater som kunne vært brukt til solceller.

Typisk for søknader som blir godkjent i trehusbyen er at solcellepanelene ligger på baksiden av huset eller på garasjetak. På noen hustyper kan det også brukes integrerte solcelleløsninger som ligner takstein. På den måten skapes minst mulig visuell støy.

– På enhetlig utbygde hus, som i rekkehusfelt, har vi lagt vekt på at solcellepaneler skal monteres likt på alle husene i feltet, på de som ønsker det, og ikke på ulike måter.

---

FAKTA

Solceller vil i mange tilfeller tillates dersom panelene plasseres:

På takflater som vender bort fra offentlig gate og er lite synlige fra nabogater

På nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse

På mange typer uthus, garasjer og andre (nyere) småbygninger

Som frittstående elementer i hagene

Kilde: Stavanger kommune

---