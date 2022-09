Expat-ekspert: - Folk trives, men det er kulturforskjeller

Mandag skrev RA om Nav og Næringsforeningen som forteller at Stavanger-regionen og Norge generelt er blitt mindre attraktiv for arbeidsinnvandrere, expats.

Høyt kostnadsnivå, svakere krone, bedre arbeidsmarked i hjemlandene, dårlig vær og vanskeligere nordmenn og norske systemer, er noe av faktorene. Samtidig er det slik at store deler av Europa sliter med å få nok arbeidskraft.

– Det er ikke like attraktivt å komme til Norge eller Stavanger lenger. Det er vanskeligere å få folk til å flytte til Norge for å bo og jobbe her. Det er vanskelig nå, og det blir også vanskelig i årene framover, sa NAV Rogaland-direktør Merethe P. Haftorsen til RA mandag.

Anthony Hawke er fra Sør-Afrika og har bodd 40 år i Norge. Hawke er en av moderatorene på Facebook-siden Stavanger Expats, som har 18.000 medlemmer.

– Folk trives, men opplever kulturforskjeller

Han blir overrasket når RA spør han om Stavanger har blitt mindre attraktiv.

– Det er absolutt ikke min oppfatning. Jeg opplever en kjempestor pågang av nyankomne fra hele verden. Min oppfatning er at folk trives å bo i regionen, i jobben og i det norske samfunnet, sier Hawke.

Hans oppfatning er at expats setter pris på at Norge er et trygt land, trygge og ryddige arbeidsforhold, høye lønninger og trygge rammer.

– Folk føler seg trygge og godt ivaretatt i det norske arbeidslivet. Jobbmarkedet og det norske systemet er fantastisk.

Hawke sier også at det er utfordringer med å bo i Stavanger og Norge generelt.

– Utfordringene handler ikke om jobb. Utfordringene jeg hører om er at Norge kan være et ensomt land å bo i. Jeg hører hele tiden at det er vanskelig å stifte kontakt og bekjentskap med nordmenn. I Facebook-gruppen er det mange vitser om hva som må til for å bli invitert hjem til en nordmann, forteller Hawke.

– Dersom man hilser og snakker med folk på gata eller andre steder, hender det at folk bare stirrer tilbake. Det er ikke et snev av et nikk, et smil eller anerkjennelse. Det er nesten som de vet noe fælt om deg. Dette er et stort problem. Dette handler om integrering og inkludering, sier Hawke.

– Unge mer åpne

Han sier forskjellen er stor dersom en expat er gift med en norsk mann eller kvinne.

– Da får man lettere «innpass». Den norske i parforholdet – og dens familie – blir inngangsbilletten til det norske samfunnet. Er man alene, står man ofte helt utenfor. Ja, det kan være utfordrende å bo her. Dette er mine betraktninger, understreker Hawke.

Det er 40 år siden han selv kom til Norge. Mye har endret seg siden den gang, synes han. Folk har løsnet opp. Særlig de unge, mener Hawke.

– Unge folk under 35 år er mer åpne, de hilser, inviterer og inkluderer. Og de snakker godt engelsk. Da jeg kom i 1986, snakket veldig få ordentlig engelsk. Heldigvis var jeg raskt med å lære meg norsk.

– Umulig å finne bolig

Ifølge Hawke er det omtrent «umulig» å finne bolig i Stavanger.

– Det er et kjempeproblem, og det er det som skaper mest angst hos folk. De finner ikke et sted å bo. Vi snakker ikke om noe luksuriøst, men vanlige boliger for single, par eller med ett barn, forteller Hawke.

November 2021 skrev RA om tyske Gregor som måtte finne bolig i Stavanger på fire dager.

– Jeg synes jo det er forholdsvis dyrt, men jeg har ingen målestokk. Jeg kjenner ikke prisene i Stavanger. I Tyskland bor jeg på landsbygda utenfor München. Jeg synes også det er store forskjeller i prisen på boligene, enten man vil bo i et hus eller en leilighet, sa Fols til RA.

Cynthia Myrnes, daglig leder i Relocation AS, som jobber tett med expats som kommer til Norge, deler Hawks oppfatning.

– Høyere boligrente gjør at flere huseiere selger i stedet for å leie ut. Færre nordmenn flytter til utlandet for å jobbe etter pandemien, dermed er ikke disse boligene tilgjengelig for leie. Ukrainske flyktninger trenger bolig, studenter trenger bolig. Det er stor kamp. Dette presser også opp leieprisene, sier Myrnes.

