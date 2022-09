– Gå, sykle eller ta kollektivtransport disse dagene. La bilen stå. Prøv alternativ transport i form av bysykkel eller elsparkesykler. Prøv hvordan det er. Nå, under Mobilitetsuka, har du en god grunn til å teste ut alternative reisemåter, sier Imme Dirks Eskeland, prosjektleder for Mobilitetsuka i Stavanger kommune.

Fra fredag 16. september til torsdag 22. september oppfordrer Stavanger kommune sine innbyggere til å la bilen stå, og finne grønnere måter å komme seg på jobb og andre gjøremål.

Stavanger er ikke alene. Flere tusen byer i Europa er med på prosjektet. Mobilitetsuken er et EU-prosjekt.

– Overraskende deilig

– Hensikten med Mobilitetsuka er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning, sier Dirks Eskeland.

– Jeg tror folk blir overrasket over hvor deilig det kan være. Man oppdager nye steder og områder i nabolaget man ikke har sett før. Kanskje treffer du en nabo. Det er godt for både egen kropp og miljøet, sier hun.

Imme Dirks Eskeland, prosjektleder for Mobilitetsuken 2022 i Stavanger, sier målet er å bevisstgjøre folk til å velge føtter og sykkel i stedet for bil. (Arne Birkemo)

Dette skjer

Fra fredag til torsdag neste uke er det en rekke ting som skjer:

Søndag spiller Viking fotballkamp mot Tromsø. Både kommunen og Viking oppfordrer publikum til å la bilen stå og heller sykle til SR-Bank Arena.

– Alle barn som sykler får gratis billett. For dem som er redde for syklene sine, så kan jeg si at vi har ekstra vakter som passer syklene, sier Dirks Eskeland.

Mandag fra klokken 10.00 kan studenter skaffe seg en rimelig sykkel fra IVAR på campus til UiS.

Onsdag mellom klokken 13–14 kan du på Domkirkeplassen teste en elektrisk lastesykkel – en sykkel som både småbarnsfamilier og bedrifter kan bruke.

Gratis sykkelservice

På flere skoler blir det også gratis sykkelservice. Har kan man endelig få justere gir, bremser eller få luft i dekkene – og kanskje en skvett olje på kjedet. Sykkelreparatørene gir også en tilstandsrapport på sykkelen. Servicene foregår på følgende skoler i tidsrommet 17.00-19.00:

Mandag 19. september: Storhaug skole, Kvaleberg skole og Kvernevik skole.

Tirsdag 20. september: Hundvåg skole, Finnøy sentralskole og Vikevåg skole.

Onsdag 21. september: Kannik skole, Hinna skole og Tastarustå skole.

Belønnes med frokost

Det blir også utdeling av gratis frokost til dem som sykler, går eller reiser kollektivt på følgende steder:

Tirsdag: På kulverten over motorveien

Onsdag: Ved bybrua

Torsdag: På Torget

På utvalgte fortau rundt i alle bydeler er det malt på ulike relevante sitater og en hyggelig hilsen fra «kommunen og de».

Hvor i kommunen bør det komme en ny benke? Kommunen har hentet inn innspill, og fredag lanseres det på hvilke tre steder som får seg en bonusbenk.

Gjennom hele uken er det også postjakt med Stavanger orientering. Her kan man ta med store og små, familie eller venner og oppdage nye turområder. Man kan også vinne premier.

Effekt?

Hjelper Mobilitetsuka på å endre folks reisevaner? Lar flere bilen stå? Dirks Eskeland sier det ikke er gjort målinger på akkurat det

– Men Mobilitetsuka blir mer og mer populær. I fjor fikk 200 personer fikset sykkelen sin, og vi delte ut 600 frokoster. Uken er til for å inspirere folk til å la bilen stå én, to eller tre dager i uken, sier Dirks Eskeland.

