Rosenberg feirer 125 år og åpner verftet for hele byen sammen med Viking

– «Alle» i Stavanger kjenner noen som har jobbet på Rosenberg. Alle har et forhold til Rosenberg, en av hjørnesteinsbedriftene i Stavanger. Nå har folk, hele byen, muligheten til å komme på innsiden av Rosenberg og se alt det spennende og enorme greiene som foregår her. Viking skal være med og feire Rosenberg sine 125 år. Jeg håper så mange som mulig kommer, enten de er nysgjerrige på Rosenberg, vil spise pølse eller treffe Viking-spillerne, forteller Børge Moi Nilsen, salgssjef i Viking.

Rosenberg Worley fylte 125 år i fjor. På grunn av pandemi var ikke internfeiringen mulig før tidligere i år. Men så bestemte den tradisjonsrike arbeidsplassen på Buøy å feire sammen med resten av byen som de har betydd så mye for gjennom 126 år.

Ideen kom etter en sponsorprat med salgssjef Børge Moi Nilsen i Viking.

– Rosenberg har ofte hatt åpne familiedager, men vi har aldri åpnet for hele byen. Ideen kom etter en prat med Børge. Han var så interessert i hva som foregår på innsiden her på Rosenberg, at vi tenkte at det er det kanskje mange andre som også er, forteller Rosenberg Worley-direktør Jan Trygve Narvestad.

På innsiden av Rosenberg – pluss Viking-spillere og hoppeslott

Kommende lørdag fra klokken 12.00 til 15.00 er det «åpent hus» på Rosenberg-området.

Det er lagt opp en stor løype gjennom hele området med ulike poster hvor folk kan se, oppleve og lære mer om hva Rosenberg egentlig holder på med. Her kan folk få et innblikk i hver avdeling hos Rosenberg.

Det blir korpsmusikk, Fjåge i Vågen-scenen er hentet inn. Herfra blir det show med komiker Pål Mangor Kvammen. Tore Pang og Izabell står for musikk.

– Pål har et skrått blikk på både Viking og Rosenberg, og han har mange «løgne» historier om begge to. Jeg gleder meg til å høre på ham, sier Moi Nilsen.

Klokken 13.00 kommer Viking-bussen med hele Viking-laget. Spillerne skal i løpet av en time går rundt og snakke med folk og være med på feiringen av Rosenberg.

5000 pølser

– Tidligere Rosenberg-veteraner står klare med Stavangers største grill. Det er et syn bare det. Vi har 5000 pølser og håper å bli kvitt sammen, sier Moi Nilsen.

– Rosenberg ble 125 år i fjor. Viking blir 125 år om to år. Vi er som to brødre som i mange år har preget byen vår. To brødre finner på noe sammen. Jeg gleder meg, legger han til.

Rosenberg Worley-direktør Jan Trygve Narvestad og salgssjef i Viking, Børge Moi Nilsen. (Arne Birkemo)

Bidra til rekruttering?

Rosenberg-direktør Narvestad sier folk vil få en kombinasjonsopplevelse.

– Vi har mye spennende og interessant å vise fram. Samtidig er det en mulighet for alle å få et innblikk i industrien. Fagarbeiderne og ingeniørene er den faggruppen som står for den største verdiskapingen i Norge. Nå får folk muligheten til å komme på innsiden og se hva som skjer her, sier Narvestad, som også har en baktanke:

– Kanskje bidrar dette til at flere tar en utdanning innen fagarbeid eller ingeniør – og kanskje ender de opp på Rosenberg. Vi trenger alltid folk. Konkurransen om de kloke hodene og kloke hendene er tøff.

– Nå vi gjør dette, sammen med en annen av byens stoltheter – Viking – så er jo én pluss én nødt til å bli mer enn to, sier Narvestad.

– Betydd mye

I dag har Rosenberg 1100 ansatte, men sysselsetter over 3000 mennesker i form av innleie og underleverandører. I fjor omsatte bedriften for over seks milliarder kroner. Overskuddet i fjor var på en kvart milliard kroner, skrev Stavanger Aftenblad i februar. Gjennom 126 år har det gått i bølger for Rosenberg, men akkurat nå går det som det suser.

– De er jo ikke så flinke til å skryte av seg selv, men det fortjener Rosenberg. Det har vært og er fortsatt en vanvittig viktig arbeidsplass i byen. Nå er de 125 år, og det vil Viking være med på å feire med så mange som mulig., sier Moi Nilsen.

– I et historisk perspektiv så har Rosenberg vært enda viktigere for byen før enn i dag. Men nesten alle kjenner noen som har jobbet her. Rosenberg har nærmest vært en opplæringsinstitusjon for byen og industrien. Det er noe vi er stolte av, sier Narvestad.

