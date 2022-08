Regnbueflagget er heist - slik blir Skeivå

Mandag åpnet Skeivå Rogaland Pride. Regnbueflagget ble heist ved Stavanger rådhus av varaordfører Dagny S. Hausken (Sp).

– Dette er en stor dag for Stavanger og for meg som varaordfører. Det er 24. gang at det som i dag heter Skeivå Rogaland Pride blir arrangert, sa Hausken i åpningstalen.

Skeivå Rogaland Pride pågår fram til lørdag 3. september. Da blir det Pride-parade og fest på Tou.

Den internasjonale Pride-dagen er 28. juni, og flere kaller juni for Pride-måneden. For å ikke krasje med andre prider ble september valgt i Stavanger.

– Vi ble rystet av den grusomme skytetragedien i Oslo i sommer. Slik skal ikke skje i Norge, men vi skal ikke la oss skremme. Ingen skal kunne ta fra oss friheten til å være den vi er, sier varaordfører Hausken.

– Stavanger, en trygg og inkluderende by

– Stavanger skal være en mangfoldig, trygg og inkluderende by og kommune – for alle, fortsetter hun.

Regnbueflagget ble første gang brukt som symbol av homobevegelsen i San Francisco i 1978.

– Det er et symbol på frihet og likeverd over hele verden – også her hos oss. Da er det en selvfølge med at vi flagger med regnbueflagget. På denne måten synliggjør vi Skeivå Rogaland Pride for hele regionen. Stavanger har lenge jobbet med kjønns- og seksualitetsmangfold, både blant barn og unge, sier Hausken.

Prideparaden er kommende lørdag. Varaordføreren håper på en kjempeland parade.

Med på åpningen var også festivalsjef Live Idland. Hun sa til RA tidligere at årets feiring er ekstra spesiell. Det er nemlig 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

[ Derfor er ikke Pride-paraden i juni i Stavanger ]

Stavanger kommune heiste mandag regnbueflagget. Til stede var varaordfører Dagny S. Hauksen (Sp) og Skeivå-sjef Live Idland. (Stavanger kommune)

Programmet

– Først og fremst er det ekstra spesielt med tanke på 50-årsmarkeringen, siden det da ble lov å elske den man vil elske. Det er også spesielt med tanke på terrorhandlingen i Oslo. Det er fortsatt uvirkelig, sa Idland til RA 12. august.

Skeivå kan by på et omfattende program: Musikk- og kulturfestival, speeddating, minigolf, quiz, debatter, panelsamtaler, konserter og mer. KEiiNO er headliner fredag. KEiiNO ble kjent for mange gjennom Grand Prix.

Pride Park er Skeivås musikk- og kulturfestival, og løper fra fredag til lørdag. Pride Park vil finne sted ved Tau Scene.

Her vil det være konserter, debatt, DJ-er, paradeshow, stands, mat og drikke.

[ KEiiNO klare for Skeivå: Feirer 50 år siden homofili ble avkriminalisert ]

Her er noen høydepunktet fra programmet:

Mandag klokken 18.30 er det offisiell åpning i Maskinhallen på Tou. Det blir også paneldebatt om hatkriminalitet.

Utover uken blir det også, blant annet, foredrag om hva som er greia med BDSM. Dette foregår på Pride House tirsdag. Samme kveld blir det også foredraget «Hva er det endelige målet til transaktivistene», samt speeddating på Tou Scene.

Onsdag er det blant annet minigold på Skeivå på Stavanger Camping i sentrum og skeiv messe i St. Petri kirke.

Torsdag er det paneldebatt om lesbisk maskulinitet på Pride House. I Maskinhallen på Tou er det tid for det rusfrie ungdomsarrangementet Queer Youth Ball.

Fredag er det dragnight på Tou. Lørdag er det Pride-parade i Stavanger sentrum.

Klikk her for å se hele programmet.