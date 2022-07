Arkeologisk museum fikk smykker fra høytstående vikingkvinne

Det er ikke hver dag arkeologene på Arkeologisk museum får hakeslepp når de tar imot publikum som skal levere noe, men forrige uke opplevde arkeolog Kristine Orestad Sørgaard nettopp dét, skriver Universitet i Stavanger i en pressemelding.

– Dette funnet skriker vikingtid. Både de ovale spennene med forsølving, den likearmede spennen og de to armbåndene er typiske for perioden. I tillegg hadde kvinnen fått med seg et perlesmykke med over 50 perler, sier hun.

Vet ikke hvor smykkene er fra

Gjenstandene er funnet i Frafjord i Gjesdal kommune.

– I Frafjord og i de sørlige deler av Ryfylke er det funnet veldig mye fra periodene før vikingtiden, men veldig lite fra selve vikingtiden. Å få på plass en slik brikke i historien til området er derfor veldig verdifullt, sier arkeolog Barbro Dahl, som har gjort mange arkeologiske undersøkelser i regionen.

Giverne vet ikke når, hvordan eller nøyaktig hvor smykkene i sin tid ble funnet. Det syns arkeologen ved Arkeologisk museum Kristina Orestad Sørgaard er synd.

– At vi har gått glipp av denne kunnskapen, og at fagfolk ikke fikk anledning til å undersøke funnstedet, er trist siden vi dermed har gått glipp av mye viktig informasjon, sier Sørgaard.

Stammer fra en velstående dame

Blant smykkene var det også tre perler av blått glass. Disse stammer fra eldre jernalder, og er flere hundre år eldre enn de andre perlene i smykkefunnet.

– Enten er dette arvegods, eller så er funnet blandet sammen med et annet funn fra en annen, mye eldre grav. Det vil vi aldri få vite, sier Sørgaard.

Utstyret til Frafjord-kvinnen vitner om blomstrende internasjonal kontakt og handel.

– Hun tilhørte samfunnets øverste sjikt, for det var ikke alle forunt å bære slike smykker. Smykkene viste ikke bare hvilken status hun hadde i dette livet, men også hvilken sosial posisjon hun skulle innta i livet etter døden, forklarer arkeologen.