Stavanger får en egen arkitekturstrategi

Kommunen ønsker å forsterke den lokale attraktiviteten, som skal bidra til at Stavanger oppleves som attraktiv for de som bor her og tiltrekkende for de som vil bosette seg her i framtiden.

Strategien skal bidra til at planlegging og gjennomføring av utbygginger i kommunen skjer etter en mest mulig helhetlig og balansert avveining mellom kvalitative og kvantitative faktorer.

Videre skal strategien bidra til at diskusjoner om arkitektur og byforming løftes fram i tidlige faser av utviklingen, og blir en rød tråd fra overordnet planlegging til utbygging og forvaltning.

Når arkitekturstrategien er vedtatt, forutsettes det at den følges opp og gjøres kjent for alle som har en rolle i planlegging, utforming og gjennomføring av utbygginger i Stavanger. Som ledd i dette vil det i løpet av høsten bli fremmet en egen sak til politisk behandling, som vurderer muligheten for å opprette en egen funksjon som byarkitekt i Stavanger. Saken om byarkitekt inngår ikke som del av høringen av kommuneplanens arealdel.

Gjennom strategien for arkitektur og byforming for Stavanger vil kommunen bidra til å oppnå samfunnsmålene om økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom.

Strategien inngår som del av høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, som ligger ute på høring fram til 16. september.

