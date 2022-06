Kommunen: Hvordan kan du påvirke utviklingen i lokalsamfunnet ditt?

Hva kan vi gjøre for at det skal bli enklere å engasjere seg i utviklingen av lokalsamfunnet? Hvordan skal vi jobbe for å få driftige lokalmiljø, der kommunen utvikler og gjennomfører oppgavene sammen med innbyggerne? Det spør Stavanger kommune, som gjerne vil høre din mening.

Fristen for å komme med innspill er 15. august.

I Strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog, som nå er ute på høring, legger kommunen rammene for dette arbeidet de neste årene. Strategien skal definere kommunens arbeid og rolle som tilrettelegger og brubygger.

– Men vi i kommunen har ikke «heila vedet» selv. Derfor ønsker vi innspill fra deg, skriver kommunen på egen nettside.

– Kommunen skal utforske og eksperimentere sammen med innbyggere, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre. Derfor vil vi invitere nye deltakere inn til å være med å løse utfordringene sammen med oss. Det er spennende å sette nærmiljøutvikling, nærdemokrati og samfunnsdialog sammen i en felles plan og få fram synergiene, sier rådgiver for innbyggerdialog, Milena Suboticki.

Strategiutkastet som nå er på høring er utarbeidet på tvers av tjenesteområdene innbygger- og samfunnskontakt og by- og samfunnsplanlegging. Samtidig har flere andre avdelinger vært involvert og vi sitter igjen med et ganske spennende stykke arbeid.

Her kan du lese hele strategiplanen og hvordan man kommer med innspill.