Det er Birte Helgø, Patrick Josef Marie Decosemaeker, Kari Helen Tollefsen, Terje Wiig, Marlén Jünge, og Ulrik Jünge som har gått til søksmål mot Ovalen Sandnes AS for å få fjernet det de mener er støy fra Lervig Local i Ledaal Park. Her i samtale med advokat Sven Anders Stigen Drangsholt. (Arne Birkemo)