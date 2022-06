Overtar utkjøring av middag til eldre i sommer

Nylig meldte Skipper Worse til brukerne av «middag på døren»-tilbudet deres at middagsleveringen må innstilles i ukene 28, 29, 30 og 31 i sommer, noe som skapte reaksjoner. Nå er det funnet en løsning, melder Stavanger kommune.

Kommunalsjef helse og omsorg, Helge Dragsund, opplyser at Stavanger kommune har funnet løsninger som gjør at det likevel ikke blir stopp i middagsleveransen i sommer for de som har dette tilbudet.

– Her har mange i kommunen jobbet raskt og fått på plass en ordning som blir helt lik den som Skipper Worse har. Brukerne kommer ikke til å merke forskjell. Det blir samme telenummer for bestilling, samme meny og samme sjåfør, forteller Dragsund.

Eneste forskjell er et nytt tastevalg på telefonen, i følge kommunen, som videre opplyser at det åpnes for middagsbestilling på telefon for ukene 28-31 fra og med 27. juni.

Leverer til de som allerede har tilbudet

Kommunalsjefen understreker at kommunen sørger for leveranse til de som allerede har middagslevering fra Skipper Worse.

– Det er ikke kapasitet til å ta inn nye brukere de fire sommerukene kommunen leverer ut mat, melder kommunen.

Skipper Worse AS leverer til vanlig middag på døren til hjemmeboende en dag i uken per bydel. Maten leveres vakuumpakket og skal oppbevares i kjøleskap.