Barnehage: Så mange fikk førstevalget

– Vi er snart i mål med hovedopptaket, og erfaringen er at de aller fleste blir fornøyde til slutt, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i en pressemelding fra Stavanger kommune.

I første runde av barnehageopptaket fikk 1127 av 1751 søkere plass i barnehagen de hadde som førstevalg.

Dersom du ikke har fått førstevalget, pleier mye å ordne seg i løpet av sommeren, ifølge kommunen.

Innen 1. juni skal alle med lovfestet rett på barnehageplass, ha fått plass. Deretter fortsetter fordelingen av barnehageplasser gjennom sommermånedene.

Viktig å takke ja

– Vi har erfaring med at det alltid blir noen oppsigelser eller flyttinger i løpet av sommeren, som gjør at mange barn likevel får tilbud om plass i tråd med ett av ønskene i søknaden. Barnehageopptaket er en like stor kabal hvert år, og vi gjør alt vi kan for at så mange som mulig skal få plass i en barnehage de ønsker.

Det er viktig å takke ja til den barnehageplassen barnet ditt har fått, uansett om du ikke hadde den på ønskelisten din.

Grunnen er at dersom du takker nei, kan barnet risikere å stå uten plass til høsten.

Hvem har rett på plass?

Alle barn som er fylt ett år innen 30. november 2022 har rett på barnehageplass fra august. Ved søknadsfristen 1. mars hadde 1751 barn søkt om plass. Av disse er det 1548 barn under tre år. I tillegg var 659 søknader om bytte til annen barnehage.

Hovedopptaket gjennomføres i flere runder i perioden 1. mars til 1. juni. Dette for at flest mulig søkere skal få tilbud om plass i en barnehage eller i område foreldrene har prioritert i søknaden.

I første runde (17. mars) ble det gitt 1565 plasstilbud (herunder 366 byttesøknader), og 1127 av disse fikk innvilget førstevalget sitt. I takt med at foreldre takker ja til innvilgede byttesøknader, frigis det plasser som gjør at flere foreldre får oppfylt førstevalget sitt.

Nok plasser til alle

– Samlet er det nok barnehageplasser til alle som har søkt innen fristen, men det pleier å være 10–15 barn som får et tilbud som ikke er i tråd med noen av ønskene i søknaden. Situasjonen kan likevel løse seg i løpet av sommeren, forteller Buvig Stenseth.

