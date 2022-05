Byhaugtunnelen kan åpne i august

Arbeidet med å ferdigstille Byhaugtunnelen nærmer seg slutten. For tiden pågår det et omfattende testprogram for å kontrollere at alle trafikk- og sikkerhetssystemer fungerer som de skal.

Dette inkluderer også gjennomgang med nød- og redningsetater, samt testing mot systemene i Eiganestunnelen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Før tunnelen kan åpne må det foreligge en sikkerhetsgodkjenning basert på resultatene fra disse testene.

– Planen var å åpne tunnelen for trafikk før ferien, men dessverre tar prosessen med sikkerhetsgodkjenning lengre tid enn forventet og åpningen må utsettes. Vi beklager forsinkelsen. Går alt etter planen åpner tunnelen i løpet av august. Vi kan dessverre ikke sette en dato, men vil åpne så snart godkjenning foreligger, sier prosjektleder i Statens vegvesen Anne Merete Gilje