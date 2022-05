De nordiske Michelin-stjernene deles ut i Stavanger mandag 4. juli 2022 klokken 18.00. Da vil Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for Michelin Guide, presentere de nye nordiske stjernerestaurantene fra Stavanger Konserthus.

Det store fysiske arrangementet vil holdes i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Visit Region Stavanger og Stavanger Konserthus.

I tillegg til å introdusere årets nye stjernerestauranter vil Guide Michelin også presentere årets nye grønne stjerner og dele ut Michelins Special Awards.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi kan samle alle kokker og gjester fysisk i Stavanger i år, og at vi kan feire og hylle årets nye stjernerestauranter, kokkene og deres dedikerte team. Dette er en perfekt oppvarming til sommerferien i Norden, og vi håper at matentusiaster får muligheten til å oppleve den fantastiske gastronomien, utviklingen og kvaliteten som våre inspektører opplever år etter år, i denne delen av verden, forteller Gwendal Poullennec i en pressemelding.

Styrker posisjonen

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er stolt.

– Som Norges matregion nr. 1 er Stavanger veldig stolte av å være vertskap for Michelin Star Revelation 2022. Å arrangere et arrangement av dette kaliberet setter matbyen Stavanger på kartet, og styrker regionen vår som internasjonal matdestinasjon. Restaurantene i denne regionen har jobbet seg gjennom pandemien, og jeg er stolt over at de igjen får dele kulinariske opplevelser i verdensklasse med gjester fra hele verden, sier hun.

– Stavanger-regionen byr på noen av landets beste matopplevelser, med råvarer og ingredienser i verdensklasse! Vi ser fram til å være vertskap for den nordiske Michelin Guide Star Revelation. Dette er et arrangement som bygger opp vår satsing i reiseliv som en destinasjon for kulinariske opplevelser, sier Per Morten Haarr, reiselivsdirektør i Visit Region Stavanger.

I Stavanger har Re-Naa to Michelin-stjerner. Sabi Omakase har én stjerne.

[ Re-Naa beholder Michelin-stjernene sine ]